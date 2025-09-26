Formațiunea AUR a transmis, printr-un comunicat, că, deși a fost criticată pe diverse teme, a decis să se retragă din cursa electorală din Republica Moldova pentru a nu fragmenta votul unionist și proeuropean și pentru a evita dezbinarea și confuzia în rândul publicului. Partidul a subliniat că nu dorește să fie acuzat de implicare în afacerile unui alt stat, chiar dacă respectivul stat este al doilea stat românesc, și și-a exprimat urările de succes competitorilor care respectă România și istoria comună a celor două maluri ale Prutului.

„Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite! Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!”, a transmis formațiunea într-un comunicat.

Deputata Cristina Dascălu a anunțat într-o conferință de presă că AUR se retrage din competiția electorală din Republica Moldova pentru a nu fragmenta votul la alegerile din 28 septembrie. Ea a precizat că partidul își consideră datoria împlinită și a îndemnat cetățenii să participe la vot, evitând partidele pro-ruse sau cele care se declară pro-europene.

Dascălu a subliniat că AUR nu vrea să fie acuzat de implicare în afacerile unui alt stat, chiar dacă acesta este considerat al doilea stat românesc.

„Vreau să anunțăm la această conferință de presă retragerea AUR din competiția electorală din Republica Moldova. Am fost acuzați de vrute și nevrute, dar nu vrem să fragmentăm și mai mult votul pentru alegerile din data de 28 septembrie. Îndemnul este să se meargă masiv la vot și să se voteze contra partidelor care se identifică fie ca pro-ruse, fie așa-zise europene, pro-europene. AUR se retrage din această cursă și are simțul datoriei împlinite. Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile altui stat, chiar dacă acel stat este, de fapt, al doilea stat românesc și trebuie să revină de grabă, îndată Democrația Acasă. Mulțumesc!”, a spus aceasta.

Valeriu Munteanu, prim-vicepreședinte AUR, a transmis un mesaj românilor din stânga Prutului, subliniind importanța votului la alegerile din 28 septembrie pentru continuarea parcursului Republicii Moldova către integrarea europeană și apropierea de România. El a atras atenția asupra influenței Rusiei și a afirmat că Republica Moldova trebuie să adere la NATO, menționând că niciun stat fost membru al blocului comunist sau al Uniunii Sovietice nu a ajuns în Uniunea Europeană fără a asigura mai întâi securitatea prin NATO, indicând că același drum trebuie parcurs pentru a putea ajunge, în final, alături de România Mare.

Candidatul Adrian Buga a subliniat că retragerea nu înseamnă o retragere din viața politică a Basarabiei: „Vreau să vă anunț că AUR continuă pe ambele maluri ale Prutului. Sperăm că vom avea o guvernare proromânească și proeuropeană pe 28 septembrie. Dorim o participare cât mai mare a tuturor la acest scrutin electoral. Succes tuturor celor rămași în competiție electorală!”

Senatorul Petrișor Peiu a reiterat angajamentul AUR de a sprijini dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova.