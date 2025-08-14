Prețurile carburanților joi, 14 august. Benzina și motorina s-au ieftinit din nou

Prețurile carburanților joi, 14 august. Conform informațiilor furnizate de platformele specializate în monitorizarea prețurilor la carburanți, cel mai redus tarif pentru benzina standard se înregistrează la stația Socar din Onești, unde un litru este comercializat la prețul de 7,27 lei.

În rețeaua de stații Petrom, prețul pentru benzina standard 95 se situează între 7,29 și 7,32 lei pe litru. În Onești, tariful este de 7,29 lei/l, iar în orașele București, Ploiești, Titu și Sânnicolau Mare prețul ajunge la 7,31 lei/l.

Totodată, în localități precum Reșița, Târgoviște, Băicoi, Chitila și, din nou, în București (zona Jiului), benzina standard este comercializată la un preț de 7,32 lei pe litru.

Cel mai mic preț pentru motorina premium din România se găsește în Constanța, unde mai multe stații OMV afișau, joi dimineață, un tarif de 7,69 lei pe litru.

În schimb, în benzinăriile din București, Ploiești, Târgoviște, Giurgiu și Nădlac, motorina extra este vândută la prețul de 7,71 lei pe litru.

Cel mai accesibil GPL Auto din România se găsește la un Petrom din Focșani, județul Vrancea, unde prețul este de 3,56 lei pe litru. Pe locul al doilea în topul celor mai mici tarife se află mai multe stații Petrom și Socar, care vând un litru de GPL cu 3,59 lei.

Amintim că începând de la 1 august, prețul benzinei standard a urcat cu 42 de bani, iar cel al motorinei standard cu 40 de bani, ca urmare a două măsuri fiscale aplicate concomitent: majorarea TVA de la 19% la 21% și creșterea accizelor. Deși Petrom a introdus în această săptămână reduceri minore, scumpirea de vineri indică o posibilă reluare a creșterii prețurilor la carburanți.

Situația ar putea deveni mai dificilă pentru șoferi la începutul anului viitor. Conform unei analize realizate de e-nergia.ro, de la 1 ianuarie 2026 este prevăzută o nouă creștere a accizelor, ceea ce ar putea duce la majorări de aproximativ 34 de bani pe litru la benzină și 30 de bani pe litru la motorină.

Astfel, deși prețurile actuale par să se mențină temporar, perspectiva pe termen mediu este clar una ascendentă. Modificările fiscale introduse la 1 august 2025 marchează doar începutul unui proces care va continua să influențeze costurile pentru șoferi.