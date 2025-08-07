După ce a majorat considerabil prețurile carburanților la începutul lunii august, ca urmare a creșterii TVA-ului la 21% și a accizelor cu 10%, Petrom, liderul pieței românești de carburanți, a început să reducă prețurile, marcând astfel două ieftiniri consecutive în doar câteva zile.

Prima ajustare a avut loc pe 5 august, când prețul benzinei standard a scăzut cu 2 bani pe litru, iar motorina standard cu 5 bani pe litru. Joi, 7 august, Petrom a anunțat o nouă reducere, de această dată doar pentru motorină, cu încă 5 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas stabil.

Astfel, în mai puțin de o săptămână, motorina standard s-a ieftinit cu un total de 10 bani pe litru, încercând să atenueze impactul majorărilor din prima zi a lunii, când un litru de benzină standard a sărit cu 42 de bani, iar cel de motorină cu 40 de bani.

În Capitală, la stațiile Petrom, prețurile din 7 august variază între 7,30 și 7,36 lei pentru benzina standard, iar motorina standard se situează între 7,67 și 7,72 lei pe litru. La stația Petrom din Vitan, monitorizată de Economedia, benzina standard este cotată la 7,35 lei, iar motorina la 7,71 lei pe litru.

Privind spre viitor, conform publicației e-nergia, se anticipează o nouă majorare a accizelor începând cu 1 ianuarie 2026, ceea ce va genera o creștere suplimentară a prețurilor: benzina ar putea urca cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru. Astfel, consumatorii se pot aștepta la noi ajustări importante în primele zile ale anului viitor.

La începutul lunii august 2025, nivelul prețurilor la carburanți a înregistrat variații semnificative în diferite țări europene, reflectând diferențe majore în politicile fiscale, costurile locale și structura pieței de energie.

Țări precum Islanda și Danemarca au înregistrat cele mai ridicate costuri pentru benzină și motorină, cu prețuri la benzină ce depășeau 2 euro pe litru în Islanda (2,129 EUR) și aproape 1,92 euro în Danemarca. Aceste valori ridicate au fost cauzate de taxele mai mari și costurile de import.

În contrast, state din Europa de Est sau Rusia au oferit cele mai accesibile prețuri, cu benzina sub 0,70 euro în Rusia (0,665 EUR) și Belarus (0,683 EUR). Moldova, Bulgaria și Albania s-au numărat printre țările cu carburanți mai ieftini comparativ cu media europeană.