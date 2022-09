Rusia ar putea ataca câteva baze logistice cu personal NATO

Potrivit colonelului (r) de la Serviciile Române de Informații (SRI), Rusia ar putea ataca câteva baze logistice cu personal NATO, asemeni celor din România, iar Vladimir Putin ar putea folosi un gambit pentru a se asigura că va câștiga războiul din Ucraina. Gambitul este o deschidere de șah în care un jucător, cel mai adesea cel care joacă cu piesele albe, sacrifică anumiți pioni în speranța că va ajunge la o poziție mai avantajoasă. În cazul de față, Belarusul ar putea fi pionul sacrificat de Rusia.

„Împotriva unor baze logistice cu personal NATO. Bazele din România sunt mai puțin deranjante, pe ei îi deranjează baza de Liov (cel mai mare și cel mai important oraș din vestul Ucrainei), care este aproape de granița cu Polonia și intrăm în scenariul Gambit, studiat încă din 2016 și 2017. Au avut loc două simulări la nivelul National Security Council, în ultimii ani ai mandatului Obama.

Ele s-au concentrat pe o situație: dacă Rusia încolțită efectuează o lovitură asupra unei baze de după hotare cu militari NATO. Adică ce s-ar întâmpla la Liov. Una dintre simulări s-a închis cu un răspuns convențional masiv împotriva capabilităților rusești, iar a doua simulare, care a avut loc o lună după, și știm de la comentatorii americani, în special Robert Kaplan, s-a axat pe posibilitatea unui gambit. Adică a existat o ripostă a NATO împotriva Belarus. De ce?

S-a evocat în 2017 posibilitatea ca Rusia să nu atace de pe teritoriul propriu, să atace de pe teritoriul Republicii Belarus. Ucraina, caz în care acționează printr-un proxi, expune Belarusul. De ce bagă acum 20.000 de militari în Belarus, de ce i-au promis (președintelui din Belarus Aleksandr) Lukashenko arme nucleare? De ce nu a fost entuziasmat (Aleksandr Lukashenko) despre întâlnirea de la Soci de pe 25-26 septembrie?

Vladimir Putin i-a zis o chestie, eu citez acum din chestiuni neverificate, rușii nu au spus că au discutat asta, dar Vladimir Putin i-a spus că va recunoaște cele patru regiuni ale Ucrainei și le va anexa la Federația Rusă. Războiul Ucrainei pentru eliberarea acestor raioane ar institui agresiune împotriva Rusiei, motiv pentru care Belarus va fi obligat să intre (în războiul declanșat în Ucraina), având în vedere tratatul militar cu Rusia, împotriva Ucrainei”, a explicat Tudor Păcuraru, în cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital.

La rândul său, Dan Andronic a dezvăluit că „Pentagonul are în plan să seteze o nouă bază militară exclusiv pentru Ucraina”.

„Antrenament și sistem de asistență, în Germania, iar cei de la The New York Times spun că este de fapt o dovadă a faptului că Joe Biden are de gând să susțină pe termen lung Ucraina într-un război cu Rusia. Tot acest sistem, o nouă structură, va fi sub comanda unui general american de rang înalt, cel care a coordonat evacuarea trupelor americane din Afghanistan.

Vor fi în jur de 300 de persoane din armata americană dedicați acestei misiuni și va fi o structură cu rol formal, oficial. Ce înseamnă asta? E clar că acest conflict nu se termină după anexarea regiunilor (ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie la Rusia)”, a explicat cunoscutul jurnalist.

Aleksandr Lukashenko i-ar putea întoarce spatele lui Vladimir Putin. Belarusul s-a îndepărtat treptat de Rusia

„Din datele pe care le avem, răspunsul lui (Aleksandr) Lukashenko a fost următorul: ”Rusia este o țară mare și poate rezista la sancțiuni, Belarus este o țară mică și nu poate rezista la sancțiuni, nu vom recunoaște anexarea celor patru regiuni, nu ne putem permite asta.” Vom vedea în zilele următoare dacă este așa. Vladimir Putin s-a supărat pentru această chestie și suspectează că Germania l-ar fi informat pe Lukashenko cu privire la operațiunea Gambit, s-au răcit relațiile dintre Belarus și Rusia și vom vedea dacă (Belarusul) recunoaște anexarea (regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie la Rusia).

A doua chestiune este că Germania va trebui pedepsită, la câteva ore după această discuție, partea rusă care crede că germanii i-au informat pe belaruși despre ce urmează, au explodat cele patru mine de pe gazoducte. Ce se întâmplă cu noua comandă americană? Asta arată că SUA nu intenționează să formeze o structură NATO pentru relația cu Ucraina, ci ceva similar cu ce au folosit în Coreea de Sud.

Ei se așteaptă ca Rusia să intre în rolul Coreei de Nord, iar Ucraina să intre în logica Coreei de Sud la frontiera cu o țară care dacă urmează acest curs se va destrăma. Dacă se realizează aceste predicții, Rusia mai are câțiva ani de trăit ca federație.

În cazul destrămării Rusiei în mai multe state: Nu toți au posibilitatea de a întreține arsenalul nuclear, gândiți-vă ce s-a întâmplat în 1992. Războaiele de împărțire a colivei ar dura decenii, uitați-vă ce se întâmplă în Daghestan, Uzbekistan care ieri declara că nu o să extrădeze etnicii turci refugiați la ei în țară. Uitați-vă la atitudinea Kazakstanului, unde jocul mare este acolo de sute de ani”, a precizat Tudor Păcuraru.

Rusia a atacat gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2. NATO are toate dovezile

Tudor Păcuraru a vorbit, totodată, și despre conferința de presă a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, programată pentru ora 17:00 (ora locală). Potrivit spuselor sale, în timpul acelei conferințe de presă, Jens Stoltenberg fie va arăta public dovezile care demonstrează că Rusia a atacat intenționat gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, fie va vorbi despre desfășurearea Rusiei în Belarus sau chiar despre amândouă.

„Aici vorbim de o conferință de presă, nu o declarație, deci va fi urmată de întrebări. Noi suntem de partea mânerului, adică de parte învingătoare, adâncimea noastră strategică se termină în Japonia, a lui Vladimir Putin la perna de pe scaunul lui. A doua chestiune este că nu noi murim pe front în Ucraina, ucrainenii mor și pentru noi. Această amenințare cu acțiuni subacvatice ascunse, snetznazul mărilor, astea țin de reminescențe ale trecutului.

Războaiele se pot purta doar dacă ai convingerea să poți învinge. În România de la regimul (politic comunist condus de către Nicolae) Ceaușescu am ajuns membru NATO și membru al UE, a fost un război secret cu URSS care a fost forțat să cedeze această bucată de Europa, a fost forțat să facă ordine în Europa, să îi lase pe Occidentali să vină aici.

Nu vedeți că aceste conflicte convenționale sunt din ce în ce mai demodate și lipsite de eficiență? În februarie 2022, ei au scos vechile planuri de acțiune aplicate și la Praga, la Kabul, în Macedonia în anii ’90 au făcut un exercițiu de aceeași natură, în Cecenia după. Acum războaiele să poartă altfel, mediatic, la bursă…”, a precizat Tudor Păcuraru.