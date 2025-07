Președintele SUA, Donald Trump, a spus că el crede că Regatul Unit ar lupta pentru a apăra Statele Unite, dar că nu este sigur că poate spune același lucru despre Uniunea Europeană. Acest lucru a fost un motiv pentru care a decis să nu semneze un acord comercial cu Uniunea Europeană.

Într-un interviu acordat pentru BBC, Trump a spus că încă are dubii legate de sprijinul țărilor din NATO, chiar dacă acestea au acceptat să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare. El a spus că problema cu NATO este că Statele Unite trebuie să lupte pentru ele, dar nu e sigur dacă ele ar lupta pentru SUA în cazul unui război. Totuși, el a adăugat că crede că Regatul Unit ar lupta alături de Statele Unite.

„Una dintre problemele cu NATO, aşa cum am spus, este că trebuie să luptăm pentru ei, dar vor lupta ei cu adevărat pentru noi dacă am avea un război? Şi nu sunt sigur că pot să o spun, dar o voi spune, cred că Regatul Unit ar lupta alături de noi.”

Donald Trump crede că Regatul Unit ar fi alături de Statele Unite, dar nu este sigur că multe dintre celelalte țări ar face la fel. El a explicat că acest lucru a fost unul dintre motivele pentru care a fost dispus să ofere Regatului Unit anumite scutiri de la tarifele sale vamale. În schimb, el a amenințat că ar putea impune un tarif de 30% pentru mărfurile care vin din Europa.

Trump a precizat că, deși a făcut unele înțelegeri, cu Uniunea Europeană și cu alți concurenți nu a reușit să ajungă la un acord major. De asemenea, este amintit că NATO a activat o singură dată Articolul 5, care spune că un atac asupra unei țări membre e un atac asupra tuturor, iar asta s-a întâmplat după atacurile din 11 septembrie 2001, în sprijinul Statelor Unite. Trupele britanice au susținut SUA în războaiele din Afganistan și Irak, dar apoi numărul lor a fost redus.

„Vedeţi, de aceea am făcut o înţelegere cu ei şi nu am făcut o înţelegere, adică am făcut şi alte înţelegeri, dar în cea mai mare parte, în ceea ce-i priveşte pe concurenţii voştri şi în ceea ce priveşte Uniunea Europeană, nu am făcut o înţelegere.”