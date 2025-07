Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a fost întrebat marți, la o conferință de presă de la Palatul Victoria, dacă mărirea TVA-ului a fost cerută de Uniunea Europeană. El a spus că este important de știut că Comisia Europeană nu obligă România să ia astfel de măsuri. A explicat că nu vine de la Bruxelles o listă de sarcini, iar deciziile legate de taxe și buget sunt responsabilitatea României.

Ministrul a adăugat că România trebuie să își pună „casa în ordine” din punct de vedere financiar înainte de a cere alte lucruri, cum ar fi sprijin militar. A spus că pachetul fiscal a fost adoptat din motive economice, nu pentru că Uniunea Europeană a cerut acest lucru.

Potrivit lui, aceste măsuri țin de felul în care România poate fi considerată serioasă și de încredere în ceea ce privește veniturile și bugetul.

„Vă pot confirma un lucru foarte important: Comisia Europeană nu impune lucruri, ca să fie foarte clar. Comisia Europeană, nu dă to do list-ul, Comisia Europeană nu impune lucruri. România are responsabilitatea așezării fiscal-bugetare. Lucrurile acestea țin de noi, ca să ne punem, cum spun și englezii, casa în ordine.

Mai întâi trebuie să îți pui casa în ordine, înainte să vrei rachete. Și atunci este un lucru absolut necesar să să înțelegem că motivele pentru care pachetul fiscal a fost adoptat cum a fost adoptat țin de economie. Nu țin de faptul că ne obligă Bruxelles-ul. Țin de modul în care poți fi credibil pe diverse tipuri de venituri.”