Desigur, frumusețea lor nu a trecut nici ea neobservată. În acest articol îți prezentăm o listă cu câteva dintre cele mai frumoase femei din lumea pokerului.

Sara Chafak

Sara Chafak este un fotomodel finlandez care se remarcă prin frumusețea deosebită pe care o are. Sara are origini marocane și a câștigat titlul de Miss Finlanda în 2012. În ultimii ani, a jucat poker în mai multe turnee. Nu a început încă o carieră profesionistă, dar a afirmat că are o pasiune importantă pentru acest joc, motiv pentru care acceptă constant invitațiile pe care le primește la turnee. Până acum, nu a câștigat încă niciun turneu.

Maria Ho

Este o jucătoare americană cu origini taiwaneze. Ea mai are și rolul de comentator de poker și este apreciată pentru personalitatea pe care o are, fiind mereu cu zâmbetul pe buze. În plus, stăpânește foarte bine strategiile din poker și se bucură de respectul comunității. A ajuns de opt ori la masa finală la evenimentele din cadrul World Series of Poker și de 80 de ori a terminat în bani. Are și un titlu în World Poker Tour, unde a terminat de 14 ori în bani. Fiind o personalitate cunoscută în SUA, ea a apărut de mai multe ori și în show-uri televizate din această țară.

Vivian Saliba

Zâmbetul ei nu are cum să treacă neobservat, la fel cum nici calitățile de jucătoare de poker nu au fost ignorate de specialiști. Vivian Saliba s-a născut în Brazilia, dar de ceva timp s-a mutat în Austria. A câștigat din poker la turneele live premii în valoare de 838 de mii de dolari. Cel mai mare premiu a fost de 308.888 de dolari. Mai mult decât atât, Vivian Saliba joacă poker online și face stream-uri pe Twitch, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă alături de care împărtășește sfaturi despre strategii de joc. Fiind una dintre cele mai apreciate jucătoare de poker din lume, Vivi Saliba este și ambasadoare a unui brand de renume din domeniu, 888poker, cu care are un parteneriat de durată și prin intermediul căruia a venit și în România.

Andrijana Gligoric

Și ea s-a remarcat în mediul online, unde are nickname-ul Callmelija. Jucătoarea din Serbia a strâns rapid numeroși fani, mai ales că este una dintre cele mai frumoase femei din lumea pokerului. Și abilitățile sale sunt bune, motiv pentru care a semnat un contract de sponsorizare cu o companie din domeniu. Andrijana Gligoric este activă și pe Instagram, unde are aproape 50 de mii de urmăritori. Ea publică în mod constant și Reel-uri despre lumea pokerului.

Oanh Bui

Fotomodelul olandez cu origini vietnameze are o frumusețe aparte. Ce-i drept, rezultatele sale din lumea pokerului nu au fost la cel mai înalt nivel. A câștigat până acum din poker puțin peste 67 de mii de dolari, în timp ce cel mai mare premiu s-a ridicat la 5.967 de dolari. În ultimii ani, Oanh Bui s-a dedicat în special carierei de fotomodel, dar și călătoriilor. Pe pagina de Instagram publică adesea imagini din vacanțele sale.

Sofia Lovgren

Sofia Lovgren a fost considerată în urmă cu câțiva ani nu doar cea mai frumoasă jucătoare de poker, ci și una dintre cele mai frumoase femei din lume. Lovgren a fost prezentă în România la turnee live, ba chiar în 2018 și-a sărbătorit ziua de naștere în țara noastră, având parte de o petrecere surpriză. Ea a câștigat din poker 675.522 de dolari, iar cel mai mare premiu s-a ridicat la 94.272 de dolari. Ocupă locul 61 în topul celor mai mari premii câștigate de jucătorii din Suedia.

Jennifer Tilly

Americanca a reușit în ultimii ani să se împartă perfect între cariera de actriță și cea de jucătoare profesionistă de poker. Jennifer Tilly este una dintre puținele jucătoare cu brățară WSOP în palmares. A jucat și în partide pe mize mari și a fost prezentă la numeroase show-uri de succes din SUA. A avut și o nominalizare la Premiile Oscar pentru cariera de actriță. Fără doar și poate, este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de poker din lume.

Liv Boeree

Liv a impresionat la masa de poker și a câștigat la turneele live aproape 4 milioane de dolari, inclusiv un turneu EPT. În paralel, Liv este și prezentatoare în Marea Britanie și este una dintre cele mai sexy femei din această țară.