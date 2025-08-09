O propunere legislativă despre cum se vor plăti pensiile private din pilonul doi a creat îngrijorare la specialiști și la cei care plătesc contribuții. Proiectul de lege spune că banii ar urma să fie plătiți treptat, pe o perioadă de 10 ani. Din moment ce luna viitoare va avea loc o evaluare oficială a sistemului de pensii private de către OCDE, adoptarea acestei legi nu e doar o opțiune politică, ci o condiție importantă pentru a reuși aderarea la OCDE.

„În prezent, pilonul doi de pensii private asigură plata către cei care au contribuit la acest sistem de pensii private. Asigură plata în două modalități: fie în momentul pensionării, fie poate fi făcută o plată în momentul pensionării pe cauză de invaliditate, ceea ce înseamnă anticipat față de îndeplinirea condițiilor standard de pensionare, fie se poate opta pe o plată eșalonată timp de cinci ani, situația în care investiția, să spunem, lucrează în continuare și produce beneficii pentru cel care a contribuit. În propunerea legislativă pe care am observat-o, expunerea de motive spune că se impune adoptarea unor unui act normativ nou, care să conștientizeze mai mult populația cu privire la contribuția la pilonul doi de pensii și să garanteze plata pensiei private contribuție la pilonul doi. Din punctul meu de vedere, expunerea de motive nu este în legătură directă cu modificările care se propun, pentru că ceea ce se propune este organizarea, înființarea unor furnizor de pensii private, alte entități care să plătească pensiile private, diferite sau nu față de administratorii pensiilor private și nu înțeleg justificarea, pentru că până în prezent funcționează bine, așa cum funcționează. Nu este o istorie prea lungă în spate, dar de principiu, ce funcționează bine nu schimbi. Din proiect rezultă că nu va putea decât pe o perioadă de 10 ani în mod eșalonat, iar pensia privată pe care o va obține va fi echivalentă cu pensia pe bază de contribuție, pensia de la sistemul public. Nu găsesc rațiunea pentru îngrădirea dreptului de proprietate. Am pornit pe o anumită regulă a jocului, contribuim la pilonul doi în mod obligatoriu. Pensie privată, dar obligatorie, cu estimarea ca în momentul pensionării să își obțină sumele cu care a contribuit. Ori acum, eșalonarea pe o perioadă de 10 ani schimbă regulile jocului în mod nepermis reprezintă o îngrădire a dreptului de proprietate pentru că am un drept de proprietate asupra sumelor pe care le-am scos din patrimoniul meu, în mod obligatoriu, am contribuit la un fond, dar având estimarea că pot beneficia de dreptul meu în momentul pensionării. Consider că nici Constituția nu permite o astfel de modificare și în mod cert, primul protocol adițional la Convenția Europeană pentru Apărare a Drepturilor Omului nu permite o astfel de îngrădire a dreptului de proprietate. Pentru că în momentul în care îmi dai eșalonat banii mei timp de 10 ani și poate speranța mea de viață este limitată și poate chiar am nevoie de acest fond de pensii într-un moment special al vieții, care ne schimbă și ne derutează în general, acest moment al ieșirii din activitate. Asta înseamnă o îngrădire gravă a dreptului de proprietate și sper că nu va fi adoptată în această modalitate legea, pentru că rațiunea, în mod evident, nu este cea declarată garantarea drepturilor mele. Drepturile mele n-ar trebui să fie afectate în vreun fel”, a explicat ea pentru cei de la Pro TV.

„Articolul 46 din Constituția României garantează dreptul de proprietate. Ori, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, un astfel de act normativ ar afecta dreptul de proprietate. S-ar putea spune că nu este afectat pentru că este plata eșalonată pe 10 ani. Este tot o afectare a dreptului meu de proprietate, pentru că dreptul de proprietate înseamnă și dreptul de a dispune de bunurile mele, de creanțele mele, în modalitatea pe care am estimat-o, pe care am avut-o în vedere în momentul în care am contribuit la acest fond, la pilonul doi. Da, există o afectare a dreptului de proprietate.”

