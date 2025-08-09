Studiul arată că femeile ar putea epuiza fondurile de pensii la doar șapte ani după ce ies la pensie, în timp ce bărbații pot beneficia de economii mult mai consistente pe o perioadă mai lungă. Situația reflectă un decalaj semnificativ între pensiile celor două sexe și scoate în evidență problemele cu care se confruntă femeile în construirea unui fond de pensii adecvat.

Conform calculelor Interactive Investor, femeile care solicită pensia de stat integrală la vârsta de 67 de ani, cu un fond mediu de aproximativ 81.000 de lire sterline, ar putea rămâne fără bani după doar șapte ani, adică până la vârsta de 74 de ani.

În schimb, bărbații, care au un fond mediu de 156.000 de lire sterline, pot beneficia de pensii pe o perioadă medie de 17 ani, până la vârsta de 84 de ani. Aceste estimări sunt realizate pe baza unor retrageri anuale medii de 11.000 de lire din fondurile de pensii din străinătate.

Datele Departamentului pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie relevă un decalaj de pensii de aproape 50% între bărbați și femei cu vârsta între 55 și 59 de ani. Acest lucru subliniază faptul că femeile au o avere semnificativ mai mică pentru pensie decât bărbații, ceea ce le expune riscului de a rămâne fără bani la o vârstă relativ tânără după pensionare.

Principalele motive care stau la baza acestei diferențe țin de inegalitățile sistemice din piața muncii. Femeile au salarii mai mici în medie și sunt mai susceptibile să lucreze cu jumătate de normă sau să își ia concedii pentru a avea grijă de familie, ceea ce le afectează contribuțiile la fondurile de pensii. Toate aceste elemente duc la acumularea unor fonduri de pensii considerabil mai mici, conform Financial Times.

În plus, există o lipsă de conștientizare și implicare din partea femeilor în planificarea financiară pe termen lung, ceea ce agravează problema. Chiar și femeile mai tinere întâmpină dificultăți în constituirea unor economii pentru pensie, în ciuda faptului că mai au timp pentru a crește aceste fonduri.

Comisia pentru Pensii, recent reînființată în Regatul Unit, va analiza în detaliu sistemul de pensii pentru a propune soluții care să îl facă mai echitabil și sustenabil. O astfel de reformă este considerată necesară pentru a reduce decalajul de gen și pentru a asigura un trai decent tuturor pensionarilor.

Experții atrag atenția că înscrierea automată la sistemele de pensii nu este suficientă pentru a acoperi această diferență. Este esențială o implicare mai mare, în special pentru femei, care trebuie sprijinite să își gestioneze mai activ și mai devreme economiile pentru pensie.

Pentru a evita situații în care femeile rămân fără bani la scurt timp după pensionare, este vitală educația financiară și conștientizarea importanței economisirii. Chiar dacă cineva a petrecut perioade în afara câmpului muncii, nu este niciodată prea târziu să înceapă să contribuie mai serios la fondul de pensii și să își planifice mai bine viitorul financiar.

Situația actuală reflectă o problemă complexă, cu implicații sociale și economice, care necesită măsuri urgente și o schimbare de mentalitate, pentru a garanta un viitor financiar sigur tuturor femeilor care vor ajunge la pensie.