Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, va fi lansată sub forma a două filme separate, ambele programate pentru anul 2027.

Prima parte, intitulată „Învierea lui Hristos, partea întâi”, va avea premiera pe 26 martie, de Vinerea Mare, iar a doua parte va fi lansată 40 de zile mai târziu, pe 6 mai, în ziua Înălțării. Distribuția și lansarea vor fi asigurate de Lionsgate, relatează site-ul Variety.

Aceste filme sunt continuarea epicii biblice din 2004, „Patimile lui Hristos”, care a fost un fenomen la box-office, acumulând 370 de milioane de dolari la nivel intern, potrivit publicației Variety. Recordul său a fost recent depășit de producția Disney „Deadpool & Wolverine”, care a strâns 636 de milioane de dolari pe plan intern.

„Patimile lui Hristos” rămâne unul dintre cele mai de succes filme independente din istorie, cu încasări totale de 610 milioane de dolari în întreaga lume, realizate cu un buget modest de doar 30 de milioane de dolari.

Filmul redă ultimele 12 ore din viața pământească a lui Iisus Hristos, cu Jim Caviezel în rolul principal. Și România a avut un motiv de mândrie prin acest film: Maia Morgenstern a interpretat rolul Mariei.

Pe lângă succesul comercial, producția a fost nominalizată la Oscar pentru cel mai bun machiaj, cea mai bună imagine și cea mai bună coloană sonoră originală.

Mel Gibson a descris noile filme drept o „călătorie psihedelică” și a declarat că scenariile, scrise împreună cu Randall Wallace, au fost pentru el o experiență inedită, afirmând că nu a citit nimic asemănător până acum. După titlu, este clar că povestea se va concentra pe învierea lui Iisus.

În ultimii ani, Gibson a fost implicat în controverse și scandaluri răsunătoare care i-au afectat cariera și au riscat chiar să-I pună capăt carierei, însă s-a întors în industria filmului de studio cu thrillerul „Flight Risk”, lansat în ianuarie.

Acest film, cu Mark Wahlberg în rol principal, nu a avut succes comercial, înregistrând încasări globale de doar 48 de milioane de dolari. Anterior, Gibson a regizat titluri apreciate precum „Hacksaw Ridge” (2016), „Braveheart” și „Apocalypto”.