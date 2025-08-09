Mel Gibson pregătește continuarea „Patimilor lui Hristos” în două părți pentru 2027
Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, va fi lansată sub forma a două filme separate, ambele programate pentru anul 2027.
Prima parte, intitulată „Învierea lui Hristos, partea întâi”, va avea premiera pe 26 martie, de Vinerea Mare, iar a doua parte va fi lansată 40 de zile mai târziu, pe 6 mai, în ziua Înălțării. Distribuția și lansarea vor fi asigurate de Lionsgate, relatează site-ul Variety.
Aceste filme sunt continuarea epicii biblice din 2004, „Patimile lui Hristos”, care a fost un fenomen la box-office, acumulând 370 de milioane de dolari la nivel intern, potrivit publicației Variety. Recordul său a fost recent depășit de producția Disney „Deadpool & Wolverine”, care a strâns 636 de milioane de dolari pe plan intern.
„Patimile lui Hristos” rămâne unul dintre cele mai de succes filme independente din istorie, cu încasări totale de 610 milioane de dolari în întreaga lume, realizate cu un buget modest de doar 30 de milioane de dolari.
Filmul redă ultimele 12 ore din viața pământească a lui Iisus Hristos, cu Jim Caviezel în rolul principal. Și România a avut un motiv de mândrie prin acest film: Maia Morgenstern a interpretat rolul Mariei.
Pe lângă succesul comercial, producția a fost nominalizată la Oscar pentru cel mai bun machiaj, cea mai bună imagine și cea mai bună coloană sonoră originală.
Ar putea fi marea revenire la Hollywood pentru Mel Gibson, după mai multe scandaluri
Mel Gibson a descris noile filme drept o „călătorie psihedelică” și a declarat că scenariile, scrise împreună cu Randall Wallace, au fost pentru el o experiență inedită, afirmând că nu a citit nimic asemănător până acum. După titlu, este clar că povestea se va concentra pe învierea lui Iisus.
În ultimii ani, Gibson a fost implicat în controverse și scandaluri răsunătoare care i-au afectat cariera și au riscat chiar să-I pună capăt carierei, însă s-a întors în industria filmului de studio cu thrillerul „Flight Risk”, lansat în ianuarie.
Acest film, cu Mark Wahlberg în rol principal, nu a avut succes comercial, înregistrând încasări globale de doar 48 de milioane de dolari. Anterior, Gibson a regizat titluri apreciate precum „Hacksaw Ridge” (2016), „Braveheart” și „Apocalypto”.
Ce spunea Maia Morgenstern acum câțiva ani despre „Patimile lui Hristos”
„Au trecut 20 de ani fix, au trecut 20 de ani pentru că Isadora, iezişorul cel mic, se afla aici, undeva sub inimioara mea. Vorbesc despre ‘The Passion of the Christ’ cu mare emoţie, cu bucurie, cu mândrie.
Filmul a fost întâmpinat de o adevărată volbură de controverse şi nu ascund faptul că a fost multă suferinţă la vremea aceea, prin întreaga controversă, dar lucrurile s-au aşezat cumva. Rămâne însă bucuria de a fi participat la un asemenea proiect de asemenea anvergură, rămâne bucuria de a fi fost aleasă. (…)
Am citit scenariul şi (Mel Gibson) m-a întrebat apoi dacă mi-a plăcut scenariul. Păi dacă mi-ar fi dat să joc şi pisica numărul 3 m-aş fi dus acolo să particip la realizarea filmului. Faptul că mi s-a adresat în felul ăsta, că a fost interesat care este părerea mea, opinia mea, a fost un gest de mare respect, de mare consideraţie.
A tratat fiecare colaborator participant la realizarea filmului, a acestui proiect, cu cel mai mare respect, fie că vorbeam despre tehnicieni, fie că vorbeam despre actori din linia întâi, din linia a doua de unde ar fi fost şi-a tratat colaboratorii cu cel mai mare respect. Am simţit că mă angajez cu tot sufletul, mintea cu toată energia, cu tot ce pot.”