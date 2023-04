Este doliu în lumea filmului! Actorul bulgar Christo Jivkov s-a stins din viață la numai 48 de ani, în Los Angeles, după o lungă luptă cu cancerul la plămâni.

Christo Jivkov ar fi fost implicat în continuarea filmului „Patimile lui Iisus: Învierea”

Acesta ar fi fost implicat și în continuarea filmului care l-a făcut celebru, și anume „Patimile lui Iisus: Învierea”, în care a jucat alături de Maia Morgenstern și Monica Bellucci. Subiectul a fost intens discutat, însă nu s-a confirmat.

„Se numește Învierea. Bineînțeles, este un subiect mare și trebuie analizat pentru că nu vrem să facem o simplă redare”, spunea actorul și regizorul Mel Gibson în 2016, relatează The Sun.

Jim Caviziel, cel care a jucat rolul lui Iisus Hristos, a spus în 2020 că proiectul este în desfășurare și că va fi „cel mai mare film din istorie”.

A murit Gina Nicolae Mănescu

Lumea artistică a mai suferit o pierdere, după ce actrița Gina Nicolae Mănescu s-a stins din viață. A fost o actriță extrem de apreciată și o profesoară îndrăgită de elevii săi.

Gina Nicolae Mănescu s-a născut pe data de 15 februarie 1941 la București și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1962, la clasa profesorilor George Carabin și Mihai Berechet. A debutat pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sîrbu” din Petroșani. Acolo, a colaborat cu cei mai mari artiști ai vremii, îndrumată de Marietta Sadova, care a distribuit-o în spectacolul „Passacaglia”, de Titus Popovici. A jucat pe multe scene din România, însă viața a adus-o înapoi în Capitală, unde și-a urmat și dragostea.

Nu și-a dorit mereu să devină actriță, însă pasiunea pentru artă a ajutat-o să treacă peste toate obstacolele.

„Am copilărit undeva prin zona Cimitirului Bellu. Îmi plăcea foarte mult să mă plimb prin cimitir. Ziceam că am nevoie de liniște. Când mă pregăteam pentru Bacalaureat mergeam des prin cimitir. Stăteam pe câte o bancă: aer, soare, frumos, păsărelele cântau… Și, într-una dintre zile, pe o alee, am văzut două doamne. Una dintre ele mi-a plăcut teribil: era extrem de frumoasă, aproape perfectă. Fascinată de ea, m-am oferit s-o ajut și am rămas în continuare lângă ea. Din vorbă în vorbă, m-a întrebat ce vreau să fac după ce termin liceul. I-am spus că ai mei voiau să mă duc la Medicină, dar că mie nu-mi place.

Îmi plăcea să citesc, mai ales poezie. M-a întrebat dacă știu vreo poezie și am spus că da. Am recitat o strofă din Eminescu. I-a plăcut, mi-a spus că semăn foarte tare cu Marioara Voiculescu, când era tânără. S-a oferit să meargă la părinții mei, ca să-i convingă să dau la Teatru. Cine crezi că era doamna? Marioara Zimniceanu! Ea a fost cea care m-a îndrumat spre teatru. În loc de meditații la Anatomie, cum știa tata, eu mergeam la ea și învățam să spun poezii. La examen m-am dus în uniformă școlară, ca să nu afle tata. Am intrat din prima”, a povestit Gina Nicolae Mănescu într-un interviu pentru revista „Teatrul Azi”, informează adevărul.ro.