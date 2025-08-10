Chiar dacă se află într-un impas financiar și personal, Irinel Columbeanu a fost foarte clar în privința dorinței sale finale privind locul în care va fi înmormântat. Fostul afacerist și-a ales deja locul de veci și a lăsat directive clare apropiaților săi, pregătindu-se cu demnitate pentru ultimul drum.

Detaliile legate de acest moment au fost încredințate unui apropiat, care se va ocupa de toate aspectele practice când va veni momentul.

Fostul afacerist Irinel Columbeanu, care în trecut a fost unul dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni din România, trăiește acum în condiții modeste, într-un azil de bătrâni din apropierea Bucureștiului. În vârstă de 68 de ani, fostul milionar se confruntă cu probleme de sănătate și a pierdut aproape toată averea acumulată în anii de glorie. Singura bucurie care îi luminează zilele este fiica sa, Irina, care îl susține necontenit și îi trimite lunar bani pentru a-i asigura traiul.

Potrivit celor mai apropiate persoane, în special al nașului său, Ion Cassian, Irinel Columbeanu se descurcă cu o pensie modestă, insuficientă pentru a acoperi toate nevoile. Din fericire, Irina Columbeanu îi oferă sprijin financiar constant, iar prietenii vechi îl ajută uneori să își mai încarce bateriile, invitându-l la masă sau la o plimbare. Ion Cassian este și cel care îi oferă suport moral și ajută la rezolvarea problemelor administrative și de zi cu zi, conform Wowbiz.

În ciuda situației dificile, Irinel Columbeanu și-a făcut deja planurile pentru ziua în care va înceta din viață. Fostul afacerist a transmis în mod clar că dorește să fie înmormântat în cimitirul unde se odihnește și tatăl său, mai exact la Cimitirul Ghencea Militar, locul de veci al familiei.

Această dorință a fost comunicată cu precizie apropiaților săi, iar Ion Cassian a primit chiar și un număr de telefon al unei cunoștințe care se va ocupa de detaliile legate de înmormântare.

Ion Cassian, care gestionează azilul de bătrâni unde locuiește Irinel, a mai spus că, de-a lungul timpului, a ajutat mai mulți foști pacienți să își organizeze ultimele ceremonii, chiar suportând uneori costurile de la sicriu până la parastas. El a explicat că va respecta și ultima dorință a lui Irinel, făcând tot ce îi stă în putință pentru ca fostul milionar să fie condus pe ultimul drum așa cum își dorește.

„Am discutat cu Irinel despre asta, mi-a spus că ar vrea să fie înmormântat unde este si tatăl lui (n.r. la Cimitirul Ghencea Militar), acolo au locul de veci al familiei. Dar, nu voi fi singurul care se va ocupa de asta, mi-a lăsat si numărul de telefon al unei cunoștințe, cu care ar trebui să iau legătura, după decesul lui. Eu m-am mai ocupat și de înmormântările altor foști pacienţi, care m-au rugat să îi conduc pe ultimul drum. Am plătit adesea tot, de la sicriu, până la parastas. Dacă așa mă roagă oamenii, le respect această ultimă dorință”, a precizat acesta.

Irinel Columbeanu a fost un personaj public foarte cunoscut, mai ales în anii 2000, când a fost unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. Cu toate acestea, pierderea averii și problemele personale l-au dus într-un punct dificil al vieții.

Acum, într-un azil de bătrâni, sprijinit doar de fiica sa și câțiva prieteni, fostul milionar își așteaptă liniștit ultima zi, pregătit cu toate cele necesare pentru un drum demn spre odihna veșnică. Aceasta este povestea unui om care, după ce a strălucit pe scena publică și în lumea afacerilor, se pregătește să își încheie viața în liniște, cu grijă pentru ultimele detalii, respectându-și valorile și legăturile de familie.