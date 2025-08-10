Invitat duminică seară la Antena 3, Ilie Bolojan, premierul României, a explicat că al treilea pachet de măsuri fiscale de la Guvern va avea efecte care poate nu vor fi imediate, dar care vor deveni vizibile începând cu anul viitor.

El a spus că acest pachet vine să răspundă problemelor majore legate de deficitul bugetar și criza bugetară, menționând trei componente importante: veniturile prea mici pe care le încasează statul, cheltuielile prea mari pe care nu și le poate permite și investițiile mari semnate, care nu mai pot fi finanțate în ritmul dorit.

De asemenea, a subliniat că și al doilea pachet aduce corecții importante, în special pe cheltuieli, prin două componente majore: administrația publică locală și sănătatea, zone în care se încearcă o gestionare mai eficientă, cu cheltuieli mai mici direcționate de la stat, dar cu servicii mai bune și o întărire a capacității administrației.

În ceea ce privește personalul din instituții, Ilie Bolojan a menționat că există un supradimensionare, inclusiv în administrația publică locală, iar acolo unde numărul angajaților depășește calculul corect, este foarte probabil să se facă reduceri de personal.

El a explicat că atunci când numărul angajaților este calculat corect, reducerile pot fi realizate corect, deoarece chiar dacă cineva ar încerca să organizeze un concurs incorect, lipsa posibilității de a redistribui sarcinile îi va determina să păstreze angajații buni, pentru că altfel ceilalți angajați sau șeful ar trebui să lucreze în locul celor care nu-și fac datoria.

„Al treilea pachet va avea efecte, poate nu imediate, dar începând de anul viitor efectele lui se vor vedea și vine să răspundă problemelor majore pe care le avem, care sunt legate de deficitul bugetar, de criza bugetară, iar aici sunt trei componente importante: venituri prea puține pe care le încasăm, cheltuieli prea mari pe care am ajuns să le facem, pe care nu ne putem permite. Și a treia componentă sunt investițiile mari pe care le-am semnat și pe care nu le mai putem finanța în ritmul în care s-ar dori. Prin urmare, și acest al doilea pachet vine să aducă niște corecții. Și sunt câteva aspecte importante. De exemplu, pe categoria de cheltuieli sunt două pachete importante. Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și, în același timp, să avem servicii mai bune, să întărim capacitatea administrației și acest pachet pe administrație răspunde acestei probleme. Pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3.

Premierul a subliniat importanța calculării corecte a numărului de angajați, fie că este vorba de o instituție publică centrală sau locală, și a explicat că oamenii raționali înțeleg că astfel trebuie păstrați angajații competenți pentru a asigura buna funcționare a instituției și pentru a livra serviciile așteptate de cetățeni.

El a atras atenția că presiunea este mai mare în administrația locală, deoarece cetățeanul identifică clar responsabilul — primarul sau președintele consiliului județean —, spre deosebire de nivelul central, unde răspunderea este mai dispersată și riscul unor astfel de probleme este mai mare.

Totodată, Ilie Bolojan a mai spus că în primării reducerile de personal se pot face corect, deoarece angajații se cunosc între ei și sunt într-un număr mai mic, astfel încât banii publici pot fi folosiți eficient pentru servicii și investiții vizibile pentru cetățeni.