Jurnalistul Dan Andronic a explicat, într-un clip publicat pe TikTok, că Realitatea TV s-a aliniat recent cu poziția lui Vladimir Putin, ceea ce el consideră un ”lucru bun”, pentru că amândoi l-au apărat pe Călin Georgescu.

Acesta a spus că a fost atacat de Realitatea pentru că patronul postului, Maricel Păcuraru, încercase, în urmă cu doi ani, să preia prin forță publicațiile Evenimentul Zilei și Capital. El a replicat în același stil, știind exact ce intenții are, și nu s-a mirat de reacția acestuia.

”Aseară, Realitatea e pe aceeași linie cu Vladimir Putin, ceea ce e un lucru bun, pentru că amândoi au luat apărarea lui Călin Georgescu. Realitatea m-a atacat pentru că Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea, în stilul golănesc care l-a consacrat, a încercat să ia prin forță Evenimentul Zilei și Capital acum doi ani de zile. I-am răspuns cu aceeași monedă, bineînțeles că, în stilul care l-a consacrat, nu i-a plăcut. Nu m-am mirat, nu mă deranjează, e un lucru asumat și am știut exact de ce o fac pentru că știam exact ce are în cap”, arată cunoscutul jurnalist.

El a subliniat că Realitatea TV s-a pus pe aceeași linie cu Vladimir Putin, care a atacat România și a luat apărarea lui Călin Georgescu, afirmând că unele țări europene își elimină oponenții politici. Andronic a comentat ironic că modul în care acționează Putin — otrăvirea, uciderea sau încarcerarea adversarilor.

”Dar cum spuneam, de aseară, Realitatea TV e pe aceeași linie cu Vladimir Putin care a atacat România și a luat apărarea lui Călin Georgescu spunând că unele țări din Europa își elimină oponenții politici. Hai să ne gândim cât de democratic acționează Vladimir Putin – îi otrăvește, îi omoară, îi aruncă de la geam sau îi bagă în pușcărie. E mult mai normal ceea ce face el dar, repet, marile spirite se întâlnesc și, uite așa, ajunge un nefericit să vorbească la fel ca alt nefericit”, a continuat Dan Andronic.

Referitor la Călin Georgescu, Dan Andronic a precizat că nu i-a atacat politica economică, pentru că, după părerea sa, Georgescu nu are o politică economică.

Totuși, el a criticat conceptul de „românizare a capitalului” folosit de Călin Georgescu, explicând că acest termen are origini legionare și a fost utilizat în 1940 pentru eliminarea evreilor din economie și înlocuirea lor cu români. Jurnalistul a menționat că Georgescu, fiind un om cult și bine pregătit, știa foarte bine ce implica acest concept și că nu crede că a fost o greșeală.

Jurnalistul a explicat că Georgescu a folosit termenul pentru a transmite un semnal, pe care unii l-au înțeles și alții nu. În opinia lui Dan Andronic, unele interpretări au fost deformate în clipuri care atribuie lui Iuliu Maniu concepte legate de eliminarea unor cetățeni pe baze etnice, ceea ce el consideră o falsificare intenționată a memoriei acestuia.