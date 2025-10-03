Într-o ediție transmisă live de Gândul, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat incoerența lui Nicușor Dan atunci când vorbește despre rechizitoriul lui Călin Georgescu.

Cristoiu a dat ca exemplu modul în care Nicușor Dan și-a schimbat afirmațiile cu privire la sumele vehiculate.

„A ținut-o ca gaia-mațu, că sunt 1 milion de euro ai lui Peșchir. Într-o seară, la Euronews, sare la 20 de milioane.” Jurnalistul subliniază astfel că există o diferență uriașă între cele două declarații, ceea ce ridică întrebări legate de coerența discursului președintelui.

În cadrul discuției, acesta a adăugat că ar putea înțelege dificultățile lui Nicușor Dan doar dacă ar fi de natură fizică.

„Există o obiecție pe care trebuie s-o luăm în seamă, că am văzut… Da, domnule, e cum e la protocol fizic, dar e coerent.” Cu alte cuvinte, dacă președintele ar avea doar probleme de exprimare, dar ar rămâne consecvent în gândire, situația ar fi explicabilă.

Totuși, Cristoiu atrage atenția că analiza declarațiilor arată contrariul: „Deci dacă faci o analiză a declarațiilor lui, vei vedea că este la fel de dezlânat și ca gândire, ca discurs.” El a exemplificat printr-o situație legată de procurorul Alex Florența, despre care Nicușor Dan ar fi spus inițial că nu este potrivit pentru funcție, dar la scurt timp a apreciat un text redactat chiar de acesta.

În continuare, Cristoiu a amintit și de alte contradicții. „În rechizitoriul lui Călin Georgescu vorbește de 21 de inși. El sare, la nu știu ce emisiuni a fost, și zice că au fost 70. Adică e ceva în neregulă. ” Jurnalistul sugerează că diferențele majore dintre cifrele menționate sunt dovada unei lipse de consecvență.

De asemenea, acesta a observat că și documentul despre care a vorbit Nicușor Dan și-a schimbat denumirea de mai multe ori în doar câteva ore: „Acest document de care discutăm, la 2 ore după ce l-a prezentat… Ăsta cu desene animate, era cercetarea procuraturii. Cercetare, deși după aia vorbea despre raport. Acum a devenit raport. După asta a devenit și dosar.”