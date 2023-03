Maia Morgenstern este una dintre vedetele din ecranizarea poveştii „Capra cu trei iezi”

Povestea ”Capra cu trei iezi” a revenit în atenția publicului, de data aceasta printr-o variantă cu actori reali, nu de desene animate. Filmul este regizat de Victor Canache, care și-a propus să dezvăluie adevărata natură a poveștii și să prezinte publicului o altă idee.

Mulți oameni se întreabă cine sunt actorii din celebrul film. Aceste personaje joacă rolurile animalelor din povestea lui Ion Creangă. Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Antonio Gavrilă, Răzvan Ilina, Silviu Corbu și Antonio Popescu sunt doar o parte dintre actorii din noua versiune a poveştii ”Capra cu trei iezi”.

De ce este filmul atât de controversat?

Filmul horror a creat numeroase controverse, însă părerile sunt împărțite. Unii oameni consideră pelicula o adevărată capodoperă, iar alții susțin că sunt dezamăgiți după ce au văzut acest film.

Iată câteva dintre părerile oamenilor care au văzut deja filmul în cinema sau pe Netflix:

„Un film foarte bun, însă nerecomandat minorilor. De mult nu am mai văzut un film românesc atât de captivant.”

„M-a traumatizat filmul asta și ați ruinat povestea pentru mine. Mă duc să arunc cărțile cu «Capra cu trei iezi», că nu vreau să mai aud de ea….. mai faceți și voi o comedie.”

„Un film ce n-ar fi trebuit să existe…. crud, tâmpit, limbaj creat numai din arhaisme 90%… O poveste adaptată ce n-ar fi trebuit gândită că film niciodată. Groaznic… n-ai cum să extrapolezi în așa hal povestea și să transformi «iezii» în copii… Crud, jalnic, groaznic.”

„Un film horror de prost. Nu ne mai facem bine! Exclus să fie văzut de copii.”

„Of, of… Același tipar de când mă știu în filmele românești… ca la teatru… Sper să ne facem bine și noi în industria de film. Ecranizări după orice s-ar face nu putem depăși tiparul… Prea profundă pentru mine toată industria filmului românesc.”

„Bun, foarte bun. Incredibilă atmosfera.”

Regizorul Victor Canache: Eu cred că este un film bun de Halloween

Regizorul filmului, Victor Canache, are însă o cu totul altă părere despre pelicula pe care a realizat-o.

,,Este un pic din fiecare. Este și un pic horror. Este și un pic thriller. Este și un pic psihologic. Eu cred că este un film bun de Halloween. Are o atmosferă care te face să ieși un pic șocat din sală, după ce îl vezi.

Eu am făcut un film care să fie 100% pentru public. Și mai ales așa cum mi-am dorit eu, ca spectator să văd un astfel de film. Nu am făcut nimic în plus. Am luat exact ceea ce mi-a oferit Ion Creangă.

Și am atașat la poveste, felul meu de a gândi și a lucra, așa cum am învățat și cum m-am construit ca regizor de film în cei cinci ani de muncă la Hollywood”, afirma regizorul Victor Canache, cu ceva timp în urmă, la Interviurile Adevărul Live.