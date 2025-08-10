Vicepreședintele american JD Vance a afirmat că o soluție negociată în războiul dintre Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă pe oricare dintre părți, iar un eventual acord de pace va lăsa atât Moscova, cât și Kievul nemulțumite, potrivit Reuters.

El a subliniat că Statele Unite doresc o înțelegere acceptabilă pentru ambele țări, însă a avertizat că nimeni nu va fi „super fericit” cu rezultatul final.

„Nu va face pe nimeni super fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, probabil, la finalul zilei, vor fi nemulțumiți în legătură cu asta”, a declarat numărul 2 din SUA.

Anunțul vine în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta o posibilă încheiere a conflictului. Trump a sugerat că va exista un schimb de teritorii „în beneficiul ambelor părți”.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina nu poate încălca legea fundamentală privind integritatea teritorială și a precizat că „ucrainenii nu își vor oferi teritoriul în dar ocupanților”.

JD Vance a menționat că SUA lucrează la organizarea unei întâlniri între liderii Rusiei, Ucrainei și SUA, însă nu consideră productivă o întâlnire între Putin și Zelenski înainte ca aceștia să discute cu Trump. Un oficial al Casei Albe a confirmat deschiderea președintelui Trump față de un summit trilateral, deși în prezent planul prevede o discuție bilaterală cu Putin.

Pe fondul acestor evoluții, Ucraina și aliații săi europeni au emis o declarație comună în care și-au reafirmat angajamentul față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță, subliniind că „calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”.

Zelenski a transmis un mesaj de recunoștință față de sprijinul internațional, insistând că sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil și să protejeze interesele de securitate ale națiunilor europene.

„Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil și sunt recunoscător tuturor celor care sunt alături de Ucraina și de poporul nostru astăzi, pentru pacea în Ucraina, care apără interesele vitale de securitate ale națiunilor noastre europene”, a precizat liderul de la Kiev.

În acest context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a oferit o analiză detaliată a așteptărilor legate de summitul programat. Rutte a declarat pentru ABC News că întâlnirea va servi, în primul rând, pentru a testa seriozitatea lui Putin în intenția sa de a pune capăt „acestui război teribil”.

De asemenea, el a subliniat că discuțiile vor aborda nevoia absolută de a recunoaște suveranitatea Ucrainei și dreptul său de a-și decide singură viitorul geopolitic.

Mark Rutte a explicat că, deși Rusia controlează în prezent aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, un eventual acord de pace nu ar putea include recunoașterea juridică a anexării acestor teritorii. În schimb, s-ar putea ajunge la o recunoaștere de facto, similară cu situația statelor baltice după Al Doilea Război Mondial.

„Este clar că aceste două mari chestiuni trebuie să fie pe masă. Una este problema teritoriului. Și trebuie să recunoaștem, în acest moment, că Rusia controlează o parte din teritoriul Ucrainei. Iar întrebarea va fi cum mergem mai departe după un armistițiu, inclusiv ce înseamnă acest lucru în materie de garanții de securitate pentru Ucraina. Și să adaug un aspect important aici: când vine vorba de această problemă a teritoriului, când vine vorba de a recunoaște, de exemplu, poate într-un viitor acord, că Rusia controlează de facto, în mod factual, o parte din teritoriul Ucrainei, trebuie să fie o recunoaștere efectivă, nu o recunoaștere politică de jure”, a declarat Mark Rutte.

El a amintit că, în perioada Războiului Rece, Washingtonul a acceptat că Letonia, Lituania și Estonia se aflau sub control sovietic, însă nu a recunoscut niciodată legal anexarea lor, menținând ambasadele acestora active.

În privința negocierilor, Mark Rutte a explicat că una dintre principalele probleme va fi modul în care se gestionează problema teritoriului ocupat de Rusia, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual armistițiu. El a insistat că orice recunoaștere a controlului rus trebuie să fie una efectivă, de facto, nu o recunoaștere politică de jure.

Aceste declarații au loc pe fondul pregătirilor pentru întâlnirea dintre președinții Trump și Putin, programată să aibă loc vineri, 15 august, în Alaska, o mișcare care vine la mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022. Rămâne însă incert cât de aproape sunt părțile de o rezolvare a conflictului și dacă această întâlnire va putea deschide cu adevărat calea către pace.