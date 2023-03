Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Acesta are o carieră de succes, iar fiica sa mijlocie, Eva Lea Cabiria, îi calcă pe urme.

În vârstă de 24 de ani, ea a oferit un interviu recent, în care spune cum se înțelege cu mama sa.

„Sunt o fiică rebelă! Când se enervează Maia Morgenstern mă sperii, ca orice copil al părintelui său! Mă sperii, dar în același timp încerc să o ascult, să o înțeleg, fac eforturi active de a comunica bine cu ea, de a-i fi alături, de a-i fi confidentă, de a fi prezentă și cu mintea, și cu sufletul acolo.

Simt că mama are nevoie de cineva care să fie acolo, tot timpul indiferent de orice!

Suntem două pietre tari, ne cam batem cap în cap și este posibil să fi fost așa de când eram mică, doar să nu-mi amintesc eu foarte bine lucrurile. E așa o chestie stoică între noi, adică ne certăm – și chiar ne certăm! – și avem stiluri similare de abordare a unei situații… Dar nu mă plâng. Neapărat! Însă la final plângem. Nu e o ceartă cu țipat, e mai degrabă o discuție în contradictoriu, cu argumente pro și contra, pe ton ferm și uneori ridicat, dar până la urmă se ajunge undeva și abia apoi e consumul emoțional. Iar împăcarea vine cu lacrimi!”, spune aceasta.

Ea a mai spus că este prietenă cu mama sa, chiar dacă uneori se ceartă.

„Relația noastră este bună, suntem prietene! Prietene care uneori se ceartă, prietene care nu întotdeauna suntem de acord, suntem oameni diferiți, avem tot felul de păreri, dar am libertatea de a le împărtăși cu ea!„, a mai spus Cabiria Morgenstern.

Numele Morgenstern înseamnă mult pentru Cabiria

De asemenea, ea a mai fost întrebată și despre ce înseamnă numele Morgenstern pentru ea. Cabiria a spus că înseamnă foarte mult, având în vedere că a cunoscut mulți oameni, însă spune că a simțit și presiune.

„A contat și contează pentru mine! Mi-a oferit șansa de a cunoaște foarte mulți oameni, mi-a oferit… căldură, m-am simțit ascultată, observată, dar toate lucrurile astea vin cu mare presiune la pachet. Da, numele meu este o parte foarte importantă din cine sunt!

Am crescut într-un apartament la etajul 12, care are un balcon ce unește toate camerele și vedeam Soarele de când răsare până când apune. Momentul meu preferat a fost răsăritul Soarelui și îmi amintesc când eram mică și mă trezeam grăbită, să apuc lumina răsăritului, felul în care încălzește camera… Mi-am dorit o cameră roz când eram mică și eram fascinată de cum lumina răsăritului transformă acel roz într-o piersică… Cred că am fost foarte norocoasă să cresc în mediul în care am crescut”, mai spune ea.

Maia Morgenstern are de ce să fie mândră de fiica sa

Cabiria Morgenstern a terminat Facultatea de Teatru cu nota 10, așa că mama sa are de ce să fie mândră de ea.

„Cabiria Morgenstern a luat licența (facultatea de actorie) cu 10. 10 pe linie. Da! 10 curat. Nu mi-am pus niciodată problema notei pentru că în ea am văzut ceva ce vezi rar la un copil. Harul. Dincolo de muncă, talent, exigență, căutări, revelații….HARUL. Avea 7-8 ani, venea cu mama ei (Maia Morgenstern) la repetiții la Și caii se împușcă, nu-i așa?’, în Laptaria Enache și stătea cu noi ore întregi fără să se plictisească, fără să ne deranjeze.

Ne urmarea. Ore întregi. Saptamani. M-am legat de ea de-atunci într-un fel unic, special și am avut mereu sentimentul că e sora mea mai mică, sora pe care nu am avut/o și care mi-a fost dăruită. Apoi am lucrat spectacole împreună (Dybuk, Maitreyi, Cu ce va servesc?).

E unul dintre actorii tineri care mă bucură și în care văd un sens, în care am încredere și cu care am poftă să lucrez. Și încă ceva…poate esențial…o admir că om! Bravo, fetiță! Mă bucur că mi-ai dat ocazia să spun și în public ce cred despre tine’, posta Chris Simion pe Facebook în vara lui 2021, când Cabiria Morgenstern a terminat facultatea.