Gigi Becali, patronul FCSB, a spus că statul îi blochează o afacere de 13 milioane de euro. El deține de mulți ani Uzina Mecanică de la Drăgășani și vrea să o vândă unei companii americane, dar o comisie de la Guvern întârzie să dea aprobarea pentru tranzacție.

Fabrica, construită în anii ’80 și oprită în 1996, a fost vândută lui Becali în 2004, care inițial zicea că o va transforma într-o fabrică de conserve, dar nu a făcut asta și acum încearcă de mult să o vândă.

Becali a povestit că de trei ani a tot încercat să vândă, dar comisia guvernamentală îi cere tot felul de explicații și condiții, ba chiar s-a enervat pentru că întârzie fără motiv și cer condiții absurde pentru cumpărător. El spune că vinde ceva ce îi aparține și că nu e treaba statului să spună ce trebuie să facă cumpărătorul după ce ia fabrica.

Gigi Becali mai spus că e frustrat că de patru ani nu a primit niciun răspuns clar, deși e vorba de o afacere serioasă, de milioane.

„Dacă eu vreau să vând o fabrică de trei ani, a venit de la guvern o comisie care ia mii și mii de euro din investiții. Întreba că, dom’le, ce face acționarul în timpul liber. Era unul, Cazacu, care era și el 10% în firmă. Până la urmă m-am enervat și am zis: «Domnule, dă la pește». Trei ani nu mi-a dat niciun răspuns. Acum a venit altă firmă, am vorbit cu ei, le-am zis că-i dau în judecată. Păi eu am acolo o infrastructură. Trebuie să verificați firma, dacă este ea solventă, dacă este firmă care nu încalcă embargoul, conform normelor europene. Mi-a zis că luni să meargă la guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu, care e a mea. Cum să pui tu condiții la unul care vrea să cumpere de la mine. E între doi privați, ești nebun la cap? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? Ea săraca țară merge așa… pe ce fac eu, ce faci tu, ce face Copos la hoteluri, ce mai trage Porumbiu cu tractoarele… ăialalții iau și mii de euro că-s puși la comisii și după ce că iei atâția bani, mai și încurci. E business de 13 milioane. De 4 ani nu mi-a dat niciun răspuns”, le-a spus Gigi Becali celor de la Fanatik.

Gigi Becali a spus că fabrica e doar niște hale goale și că ce vor cumpărătorii să facă acolo nu e treaba lui. El a explicat că, dacă e vorba să facă armament, legea îl obligă să dea rapoarte, dar asta e între el și cumpărător, amândoi privați. Becali a spus că nu are sens ca statul să pună condiții dacă fabrica nu e a lui și că asta e o nebunie.

El a explicat că investitorii străini trebuie să plătească câte 10.000 de euro ca să fie verificați de o comisie guvernamentală și că asta e o povară mare. Becali crede că statul abuzează cerând bani și apoi mai impune și condiții.

Omul de afaceri a spus că s-a gândit să dea statul în judecată pentru că încearcă să îi facă probleme. Becali a povestit că un oficial i-a zis că încearcă să calmeze situația, dar el crede că ar trebui să fie mai hotărât și să dea rapid aprobarea dacă totul e în regulă, fără să mai pună bețe în roate oamenilor care vor să investească.