O aparent banală dispută de vecinătate din Spaichingen, landul Baden-Württemberg, a ajuns pe masa poliției după ce o femeie de 51 de ani a fost acuzată că a sustras 40 de litri de apă de ploaie, în valoare de doar 15 cenți (aproximativ 76 de bani).

Deși prejudiciul pare insignifiant, cazul a declanșat o dezbatere locală despre respectul pentru proprietate și limitele legii, stârnind reacții puternice din ambele tabere ale comunității.

Potrivit publicației Bild, primul incident a avut loc în dimineața zilei de 25 iulie 2025, în jurul orei 3:30. Camerele de supraveghere au surprins-o pe femeie intrând pe proprietatea unui vecin aflat în plin proces de renovare, având asupra sa două stropitoare.

A doua zi, la ora 4:00, a revenit pentru a lua din nou apă. În total, ar fi colectat 40 de litri, ascunzându-se „în spatele unui container de gunoi în timp ce o mașină trecea pe lângă ea”, au precizat reprezentanții poliției.

Recipientul cu apă de ploaie fusese montat de constructor pentru a asigura necesarul lucrărilor de renovare. Proprietarul, un bărbat de 38 de ani, a explicat situația:

„Încă nu avem racord la apă și avem butoi pentru colectarea apei de ploaie.”

După ce a observat lipsa apei, acesta a depus plângere oficială, iar poliția a deschis un dosar penal pentru furt.

Deși valoarea prejudiciului este de numai 15 cenți, autoritățile tratează cazul cu toată seriozitatea. Poliția locală a transmis un mesaj clar:

„Ceea ce cade din cer nu aparține automat tuturor! De îndată ce ploaia cade într-un butoi, acesta devine proprietatea proprietarului.”

O purtătoare de cuvânt a amintit că furtul de obiecte cu valoare redusă este reglementat de articolul 248a din Codul Penal german, iar părțile implicate urmează să fie audiate.

Cazul a stârnit reacții divergente în rândul localnicilor. O parte consideră că acuzațiile sunt disproporționate în raport cu prejudiciul minim, în timp ce alții insistă că regula proprietății private trebuie respectată fără excepții.