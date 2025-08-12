Evenimentul online va reuni Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Finlanda și Polonia, alături de liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, precum și de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a susținut că absența României nu ar trebui privită ca un dezavantaj, întrucât interesele țării ar fi reprezentate atât prin Comisia Europeană, cât și prin NATO.

„Sunt două aspecte aici. Pe de-o parte, avem o formă de reprezentare prin Comisia Europeană, care va fi prezentă și prin Mark Rutte, care vorbește și în numele NATO, din care România face parte. Pe de altă parte, sigur că noi considerăm că ar fi fost constructiv și binevenit să fi fost reprezentat tot flancul estic, de exemplu. Există însă și formatul Coaliției de Voință, unde România este reprezentată prin președintele Nicușor Dan și în aceste zile au avut loc la nivel bilateral, în mai multe formate, pe lângă cel pe care-l menționăm, de ședința miniștrilor de externe. Astăzi m-am întâlnit și eu cu reprezentanții SUA în România, ca să ne asigurăm că ne transmitem reciproc punctele de vedere”, a susținut Oana Țoiu, conform Euronews.

Ea a subliniat că, deși ar fi fost utilă reprezentarea întregului flanc estic, România este activă în alte formate internaționale, precum Coaliția de Voință, prin Nicușor Dan, și în diverse întâlniri bilaterale cu SUA și alți parteneri.

„Sigur că este foarte important pentru România să aibă o voce în toate formatele, în acest caz avem prin președintele Nicușor Dan, la Coaliția de Voință și prin CE și NATO la summitul virtual organizat de Germania. Pe de altă parte, este clar și din perspectivă regională, dar și a atenției internațională pe care a avut-o România și în alegeri, pe care o are din cauza situației din regiune, că trebuie treptat să avem o voce puternică care este recunoscută de marile puteri, chiar și în formate internaționale de lucru care presupun o selecție impredictibilă”, a susținut Țoiu.

Potrivit șefei diplomației române, prioritatea nu este prezența la fiecare reuniune de nivel înalt, ci asigurarea unei voci puternice în toate forumurile relevante. Țoiu a arătat că, în contextul apartenenței la Uniunea Europeană și NATO, România trebuie să gestioneze provocările generate de multiplele formate de cooperare internațională, evitând riscul de fragmentare a UE.

„Avem și această provocare, care nu este o provocare nouă, și anume că suntem în UE, unde ar trebui să avem o politică externă comună, este cât se poate de clar, că sunt provocări în această direcție și atunci ajung să fie în același timp mai multe formate sau grupuri de țări. Pe de-o parte, asta permite acțiune, care este necesară, pentru că nu putem să fim 27 de țări paralizate de decizia de veto a unei singure țări și atunci e nevoie de acțiune și sunt formate diferite merg înainte. Pe de altă parte, trebuie să vedem în ce măsură asta nu creează în timp o scindare a UE sau vocile multiple dacă nu ajung să fie sincronizate cum este asta perceput ca o modalitate de a împărți și UE în diferite grupe”, a mai spus ministrul pentru sursa menționată.

În opinia sa, summitul de mâine rămâne benefic pentru securitatea regională și pace, chiar fără participarea directă a României, mai ales datorită implicării Statelor Unite în aceste discuții strategice.