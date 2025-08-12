Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că Ucraina a pierdut războiul împotriva Rusiei și a avertizat că Europa riscă să fie lăsată pe dinafara negocierilor de pace, în condițiile în care Vladimir Putin și Donald Trump se pregătesc pentru un summit decisiv, vineri, în Alaska.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube Patriota, citat de Reuters și MTI, Orbán a afirmat că întâlnirea dintre liderul rus și fostul președinte american va depăși cadrul conflictului din Ucraina, vizând inclusiv „probleme economice mondiale importante” și alte chestiuni strategice.

Oficialul de la Budapesta a pus în discuție viitorul arhitecturii economice globale: dacă actualele crize vor duce la o economie unificată, bazată pe un nou echilibru, sau la un sistem fragmentat în blocuri rivale.

„Lumea nu este prea tolerantă faţă de situaţia din prezent în care SUA şi Europa s-au înrădăcinat singure într-un război în timp ce toate celelalte probleme ale lumii au rămas într-un plan secundar”, a spus Orbán, adăugând că Donald Trump încearcă să schimbe această dinamică și „să rezolve una câte una problemele nesoluţionate”.

Referindu-se direct la conflictul ruso-ucrainean, premierul ungar a susținut:

„Vorbim acum ca şi cum ar fi o situaţie de război fără sfârşit, dar nu este aşa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război. Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaşte acest lucru şi ce va rezulta din toate acestea.”

Orbán consideră că Uniunea Europeană a pierdut oportunitatea de a negocia direct cu Moscova în timpul administrației Biden, iar acum „riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor”.

„Dacă nu eşti la masa negocierilor, eşti în meniu”, a punctat acesta.

Declarațiile vin după ce premierul ungar a refuzat să semneze poziția comună a statelor UE privind Ucraina, document pe care l-a catalogat drept „ridicol şi patetic”. În text, liderii europeni au cerut ca orice negocieri „semnificative” să aibă loc doar după ce Rusia va accepta o „încetare a focului sau o diminuare a ostilităţilor” și au subliniat că frontierele „nu pot fi schimbate prin forţă”. Poziția europeană contrazice sugestia lui Donald Trump privind un posibil schimb de teritorii pentru a obține pacea între Kiev și Moscova.

Această poziționare a lui Orbán îl plasează încă o dată în contradicție cu linia oficială a UE, consolidând imaginea Ungariei ca actor solitar în blocul comunitar pe tema războiului din Ucraina.