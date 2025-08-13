Banca Națională a României a investit semnificativ în Imprimeria BNR și Monetăria Statului pentru a atinge standardele ridicate impuse de Banca Centrală Europeană, asigurând astfel producția atât a bancnotelor, cât și a monedelor euro, spune profesorul de economie Mircea Coșea.

Profesorul de economie Mircea Coșea susține că România trebuie să adere la zona euro, în contextul apartenenței la Uniunea Europeană. Totuși, el atrage atenția că România nu este încă pregătită din punct de vedere economic și instituțional.

„În ceea ce priveşte procesul de aderare la zona euro, suntem bucuroşi să informăm publicul că regiile aflate în coordonarea Băncii Naţionale a României, RA Imprimeria BNR şi RA Monetăria Statului, înregistrează progrese majore în dezvoltarea capacităţilor tehnice de imprimare a biletelor de bancă, respectiv de batere a monedei euro. Imprimeria BNR s-a pregătit constant pentru momentul trecerii/tipăririi bancnotelor euro, iar la sfârşitul acestui an, în urma unor investiţii ample, vom bifa un obiectiv important al acestui proces: vom dispune de întreaga dotare tehnologică necesară, ceea ce nu-i puţin. Din punct de vedere tehnic, vom avea capacitatea de imprimare a biletelor de bancă euro, la standardele foarte înalte cerute de Banca Centrală Europeană”, a spus economistul pentru DC News.

El compară situația cu Bulgaria, care va adopta euro în 2026, explicând că aceasta nu are o bancă națională și operează pe un sistem monetar diferit, ceea ce a facilitat tranziția.

„La rândul său, Monetăria Statului deţine infrastructura tehnologică şi competenţele profesionale necesare pentru desfăşurarea activităţilor de producţie a monedei euro, în conformitate cu cerinţele şi standardele impuse de autoritatea monetară europeană”, a mai spus Cristian Popa.

Mircea Coșea punctează atât avantajele, cât și dezavantajele trecerii la euro, menționând cazul Greciei care, după ce a adoptat moneda unică, a intrat în incapacitate de plată, fiind însă sprijinită de Banca Centrală Europeană datorită apartenenței la zona euro. În schimb, pentru România, menținerea monedei naționale oferă o flexibilitate mai mare în condițiile economice instabile actuale și în contextul politicii valutare americane ce poate afecta Europa.

„Este necesar să trecem la euro, în mod sigur, pentru că suntem în sistemul Uniunii Europene care, până la urmă, va trebui să fie reprezentat în toate țările de această monedă. Pe de altă parte, mi se pare că deocamdată suntem într-un stadiu mai mult de pregătire, fiindcă nu sunt îndeplinite condițiile. S-a mai încercat o astfel de pregătire acum vreo 10 ani, când BNR formase un fel de comitet. Bulgaria a trecut la euro pentru că avea un sistem mult mai favorabil de trecere la euro, în condițiile în care nu are bancă națională. Bulgaria lucrează pe un sistem adoptat de la Germania încă din 1990. Banca Națională a României este, însă, un element care trebuie să acționeze rapid și să pregătească tranziția”, a susținut Coșea.

Profesorul consideră că, deși zona euro aduce protecție în situații de criză, România nu este pregătită să facă această tranziție pe termen scurt, anticipând că aderarea ar putea avea loc abia peste trei până la cinci ani.