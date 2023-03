Paul Grant, actor din Star Wars și Harry Potter, a murit la 56 de ani. El a fost găsit în zona Gării King`s Cross din Londra, joi după-amiază. Medicii au declarat decesul luni dimineață, însă spun că acesta era în moarte cerebrală încă de dinaintea prăbușirii. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Mai exact, serviciul de Ambulanță din Londra a fost chemat la fața locului, joi, 16 martie, la scurt timp după ora 14:00, pentru a afla informații despre un incident la stația St Pancras de pe Euston Road. Actorul din Star Wars a fost dus de urgență la spital, unde medicii au făcut tot posibilul să-i salveze viața.

Paul Grant a jucat rol de Ewok în „Return of The Jedi” și rol de goblin în „Harry Potter și Piatra Filosofală”, dar a apărut și în „Legend”, un film cu Tom Cruise din 1985, și în Willow (1988), a arătat The Guardian.

Decesul actorului a fost confirmat de fiica sa, Sophie Jayne Grant, pentru Sky News.

Fiica lui Paul Grant este devastată de durere

Fiica lui Paul, Sophie Jayne Grant, în vârstă de 28 de ani, din Peterborough, a spus: „Sunt devastată. Tatăl meu a fost o legendă prin tot ce făcea. Întotdeauna a adus un zâmbet și râs pe fața tuturor”.

„Am inima frântă (…). Nicio fată nu merită să îi fie luat tatăl (…). A fost atât de cunoscut și iubit. A plecat prea devreme”, a mai spus fiica actorului.

Paul Grant a avut o familie numeroasă

Paul Grant a avut o familie numeroasă, din care făceau parte iubita sa, Maria Dwyer, cele două fiice ale sale și băiatul său, dar și copii vitregi, și nepoți.

„Paul a fost iubirea vieții mele. Cel mai amuzant om pe care l-am cunoscut. Mi-a făcut viața completă. Viața nu va mai fi niciodată la fel fără el”, spune Maria Dwyer.

Un alt actor s-a înecat în timpul unei scufundări

În urmă cu o zi o altă veste tragică a lovit lumea filmului. Cunoscutul actor australian Peter Hardy s-a înecat în timpul unei scufundări, la vârsta de 66 de ani. Trupul său a fost găsit pe o plajă din Australia.

Potrivit informațiilor publicate de presa din Australia, mai mulți trecători l-au găsit fără suflu pe plaja South Beach din Fremantle și au încercat să îl resusciteze până la sosirea echipajelor de salvare, însă fără rezultat. Cu puțin timp înainte de tragedie, Peter Hardy plecase în vizită la mama sa în Fremantle, lângă Perth, din Londra, de unde a și publicat un videoclip pe rețelele de socializare.