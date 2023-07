A murit o emblemă a filmului american. Paul Reubens, care a apărut în mai multe filme și emisiuni de televiziune ca Pee-wee Herman, inclusiv filmul din 1985 Pee-wee’s Big Adventure și serialul de televiziune Pee-wee’s Playhouse, difuzat între 1986 și 1991, a decedat la vârsta de 70 de ani, potrivit NBC News.

„Aseară ne-am luat rămas bun de la Paul Reubens, actor, comediant, scriitor și producător american emblematic, al cărui personaj iubit Pee-wee Herman a încântat generații de copii și adulți”, potrivit unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

„Paul a luptat cu curaj împotriva cancerului ani de zile, cu tenacitatea și inteligența sa caracteristice. Un talent prolific, el va trăi pentru totdeauna în panteonul comediei și în inimile noastre ca un prieten neprețuit și un om cu caracter remarcabil”, se mai arată în postare.

I-a plăcut comedia

Născut în Peekskill, New York, Reubens a crescut în Sarasota, Florida, și a dezvoltat o afinitate pentru comedie la începutul vieții sale.

În clasa a șasea, în timp ce frecventa Southside Elementary, Paul Reubens a urcat pe scenă pentru prima dată în rolul lui Nick Burns în filmul „A Thousand Clown” la The Players Theatre. În timp ce era la Brookside Junior High, a apărut la The Players în „The Riot Act”, „Camelot” și „On A Clear Day You Can See Forever”.

Se lupta cu cancerul de mult timp

Reubens a apărut în roluri principale în producțiile „The Comedy of Errors”, „My Fair Lady” și „Guys and Dolls”. De asemenea, a fost votat „Cel mai talentat actor” în ultimul an de liceu. După absolvirea liceului s-a înscris la departamentul de teatru al Universității din Boston înainte de a se muta la Los Angeles pentru a participa la programul de actorie la California Institute of the Arts, noua școală fondată de Walt Disney.

După facultate, Paul Reubens a creat personajul iconic Pee-wee Herman în timp ce era membru al renumitului grup de improvizație din Los Angeles, The Groundlings. „The Pee-wee Herman Show” a avut premiera la The Groundlings Theatre în 1981, înainte de a se muta la The Roxy pe Sunset Strip, unde a rulat timp de cinci luni fără precedent.

Personajul a fost adus ulterior pe marele ecran în comedia din 1985, „Pee-wee’s Big Adventure”, la care Paul Reubens a fost unul dintre scenarişti.

Paul a continuat să creeze, să lucreze ca scenarist și să co-regizeze serialul „Pee-wee’s Playhouse” de la CBS. Serialul a câștigat 22 de premii Emmy în perioada dintre 1986 și 1991. Paul Reubens a fost nominalizat la 14 premii Emmy în timpul carierei sale, câștigând de două ori.

În 2010, el a produs, co-scris și jucat într-o varianță actualizată a „The Pee-wee Herman Show” din Los Angeles.