S-a stins cu câteva zile înainte de 128 de ani

Jose Paulino Gomes s-a născut la 4 august 1895, potrivit certificatului său de căsătorie din 1917, mai scrie presa locală din Brazilia citată de Daily Mail.

„Conform registrului, s-a căsătorit la 22 de ani. Se presupune că s-a născut într-adevăr înainte de 1900. Bărbații rareori se căsătoreau la 17 ani”, a declarat Willyan Jose Rodrigues de Souza, care este consilier juridic la un birou de înregistrare din localitatea învecinată, Pedra Bonita.

Dacă este adevărat, Jose ar fi fost cea mai bătrână persoană cunoscută din lume. Actualul deținător al recordului, potrivit Guinness World Records, este spaniola Maria Branyas Morera, care are 115 ani.

„Aici, la țară, oamenii sunt înregistrați de obicei când sunt mai în vârstă. Există mai multe cazuri cu documente incorecte. Dar documentația lui arăta că era mai tânăr decât era în realitate.

Există o doamnă în apropiere care are 98 de ani. Ea spune că l-a cunoscut când era doar un băiat. Atunci am devenit curioși să îi confirmăm vârsta și am căutat la oficiul de stare civilă pentru a afla data corectă.

Cu siguranță avea peste 100 de ani, cel puțin 110 ani. Acum trebuie să știm cum va fi înregistrat pe certificatul de deces”, a declarat presei locale nepoata lui Jose, Eliane Ferreira.

Îi plăcea să bea puțin

Jose, care lucra ca îmblânzitor de animale, era văduv și are șapte copii, 25 de nepoți, 42 de strănepoți și 11 stră-strănepoți.

„Era foarte simplu, foarte umil. Unicitatea lui era că nu-i plăcea nimic industrializat, ci doar lucruri de la țară, naturale. A crescut găini, porci … mâncarea lui era toată de aici, trebuia să fie cultivată sau crescută aici. Și întotdeauna îi plăcea să bea puțin”, a mai spus Eliane.

O altă nepoată, Fabiola Oliveira, a declarat presei locale că abia în urmă cu patru ani a încetat să mai călărească și vreme de aproximativ o lună, a stat la pat.

„A lăsat în urmă multe povești și amintiri pentru noi toți”, a mărturisit aceasta.

Potrivit familiei sale, cauza morții lui Jose a fost insuficiența multiplă a organelor, cel mai probabil, din cauza vârstei înaintate. El a fost înmormântat sâmbătă la cimitirul Corrego dos Fialhos din Pedra Bonita.