Anca Pandrea este nefericită! Ce s-a întâmplat cu văduva lui Iurie Darie?

Recent, Anca Pandrea a vorbit despre viața ei, lăsând să se înțeleagă că, momentan, trece prin momente nefericite. În prezent, o doamnă o ajută la gătit și la curățenie pentru că ea are probleme de sănătate, însă ajutorul ei nu îi aduce prea multă bucurie. Vedeta are, acum, puțini amici și rare motive de bucurie.

„Nu debordez de sănătate, dată fiind și vârsta pe care o am, și nici de bani, dar nici nu mă plâng! Am sprijinul unei doamne care mă mai ajută la gătit și la făcut curat prin casă. În rest, puțini amici și rare motive de bucurie”, a spus ea în cadrul unui interviu acordat pentru PlayTech.

Din nefericire, marea actriță are și probleme financiare. Pensia ei este mică, dar, momentan, este bucuroasă că nu este nevoită să cerșească.

„Nu am stat niciodată să spun câți bani am din pensie și nici nu m-am plâns dacă sunt prea puțini sau prea mulți. Nu că ar fi! Dar, tot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”, a exclamat ea.

Anca Pandrea a renunțat la doliu

Vă amintim că, luna trecută, Anca Pandrea a mărturisit că a reununțat să mai poarte doliu după soțul ei, Iurie Darie, și să mai poarte poze cu el pe piept.

„M-au convins două persoane să nu mai port fotografia lui Iura, să nu o mai port, să nu mai port tot timpul negru, pentru că Iura este, oricum, lângă mine. Și îl chinui în primul rând pe el.

Chiar așa mi-au spus: ‘Îl chinuiți pe domnul Darie. Pentru că domnul Darie este la graniță, la hotar. Nu poate să treacă nici la îngeri, dar nu poate să vină nici aici, pentru că nu mai are corp. Și, deci, îl chinuiți. Și atunci, el stă pe umerii dvs. De aceea, vă îmbolnăviți atât de repede. Este bine să vă reinventați. Sunteți actrița Anca Pandrea.’

Așa mi s-a spus, iar eu am înțeles. (…)La pozele lui Iura am renunțat în urmă cu aproape o lună de zile, dar în public am apărut pentru prima dată fără fotografiile lui Iura la petrecerea Viva!. Mi-a făcut mare plăcere să particip și m-am simțit foarte bine.

Am renunțat și la doliu și ar trebui să mă îmbrac mai colorat. Dar e greu, pentru că nu mai am alte haine, în afară de cele negre. Iar cele pe care le mai am, colorate, nu mă mai încap”, a dezvăluit ea în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.