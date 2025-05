Marius Budăi a declarat că PSD trebuie să reia discuțiile cu seniorii, într-un mod sincer și clar, explicându-le ce este posibil și ce nu, chiar și în condiții economice nefavorabile, la nivel global. El a precizat că va susține această abordare în interiorul partidului.

Fostul ministru a recunoscut că lipsa indexării a avut un impact negativ pentru PSD și că, deși banii contează, uneori este mai importantă onestitatea în comunicarea cu pensionarii.

Întrebat ce ar face dacă ar fi din nou la Ministerul Muncii, Marius Budăi a spus că, dacă ar fi populist, ar vorbi despre indexare, dar prima măsură reală ar fi finalizarea aplicării legii pensiilor și plata diferențelor restante.

El a explicat că până la sfârșitul anului este nevoie de fondurile necesare pentru recalcularea pensiilor, în ciuda contextului economic complicat. A asigurat că nu există riscul ca pensiile să nu fie plătite.

A mai menționat că aplicația folosită pentru adăugarea sporurilor permanente și nepermanente este deja funcțională și că până la 30 mai aceasta va permite și treceri între categorii, adăugarea de stagii și plata diferențelor.

„Dacă aș fi populist, aș zice indexarea. Terminarea aplicării legii pensiilor – până la final de an, sumele sunt necesare pentru plata acestor pensii, impactul este unul destul de mare și greu în actualele condiții. Nu sunt probleme, pensiile vor fi plătite fără sincope. Asta ar fi prima măsură: să calculăm toate pensiile care au rămas necalculate. Să aplicăm recalcularea mică. În acest moment, aplicația pentru adăugarea sporurilor permanente și nepermanente este funcțională și se lucrează alert. Până la 30 mai, aplicația va suporta și trecerile la alte categorii, adăugirile de stagii și, după, plățile. Asta e vestea bună”, mai spune Marius Budăi.

Referindu-se la plafonul din PNRR, Budăi a afirmat că a început demersurile pentru eliminarea acestuia încă din noiembrie 2021, imediat după ce a preluat mandatul. El a spus că i s-a părut nedemn ca România să aplice o astfel de limitare, mai ales în condițiile în care nicio altă țară din Uniunea Europeană nu avea o asemenea constrângere.

Fostul ministru a explicat că plafonul de 9,4% din PIB ar fi blocat aplicarea legii pensiilor timp de 50 de ani și ar fi împiedicat eliminarea inechităților.

„Am cifrele, am luat acest demers în noiembrie 2021, când am depus jurământul, contrariat că nicio țară din UE nu avea un prag, indiferent de valoare, niciuna nu avea o asemenea impunere. După perioada pandemiei, mi s-a părut nedemn să existe o asemenea plafonare. Nu am găsit o justificare de ce 9,4%. Mai era un lucru atunci: între 12-13% era media UE. Nu înțelegeam de ce seniorii trebuie să fie mai săraci. Să impunem pragul și să nu forțăm sustenabil, și să creștem pensiile. Atunci, cifra oficială pe anul trecut este de 9,44%. A fost 8,58% în 2023, în 2025 vom avea un 9,84%. Până în 2030, la 11,19%. Ar însemna că 50 de ani noi nu numai că nu putem pune în aplicare legea, mă întrebați de ce, nu putem aplica legea pensiilor. Inechitățile se rezolvă în doi pași. Partea de documente, dar ai nevoie și de efort bugetar și știam că o să treacă de 9,4% efortul cumulat să rezolvăm inechitățile”, a explicat Budăi.