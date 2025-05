Președintele ales Nicușor Dan profită de aceste zile pentru a purta discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. În urma unei întâlniri „de vreo patru ore”, acesta a oferit asigurări că fondurile necesare pentru pensii și salarii sunt disponibile. Mai mult, acesta și-a exprimat dorința de a vedea un plan clar privind execuția bugetară pentru anul 2025 și de a începe pregătirile pentru bugetul aferent anului 2026.

”Azi am discutat vreo patru ore în detaliu bugetul naţional consolidat, structura deficitului. Mâine seară mă voi întâlni cu nişte reprezentanţe ai mediului de afaceri şi ulterior o să avem o discuţie ca să vedem cum facem cu deficitul. Aş vrea să avem o discuţie în paralel cu discuţia pentru formarea noului guvern, pe bugetul României pe jumătatea de 2025 care a rămas şi 2026.

Referitor la promisiunea făcută în timpul campaniei electorale privind necreșterea TVA, președintele ales a declarat că își menține această poziție.

Cât despre pericolul privind neplata pensiilor și salariilor, întrebat dacă există fonduri suficiente pentru acestea în perioada următoare, Nicușor Dan a afirmat că această problemă nu a fost niciodată pusă în discuție.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a subliniat că România dispune de resursele necesare pentru a acoperi cheltuielile cu salariile, pensiile și investițiile.

Oficialul a adăugat că, deși interesul public pentru subiect crește în perioade de tensiune, Ministerul Finanțelor acordă în mod constant prioritate cheltuielilor esențiale. Totodată, a atras atenția că propaganda nu contribuie constructiv la gestionarea situației.

Tanczos Barna a mai precizat că deficitul bugetar din aprilie se încadrează în limitele prognozate și că, dacă tendința actuală a încasărilor se va menține, România va reuși să atingă obiectivul unui deficit de 7% din PIB până la sfârșitul anului. De asemenea, în aprilie veniturile au depășit 50 de miliarde de lei, depășind astfel ținta stabilită.

„La patru luni nu am calculat deficitul şi nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de faţă este în parametri normali. Ne putem încadra în 7% cu condiţia să putem realiza veniturile prognozate. În aprilie chiar am depăşit targetul pentru aprilie. Au venit peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi din accize.

Dacă acest trend se menţine, ne putem încadra în 7% la sfârşitul anului. Vă recomand să nu facem analiză lună pe lună pentru că sunt şi cheltuieli prioritizate, sunt şi cheltuieli periodice. Avem situaţii cu plată de dobânzi care sunt fluctuante şi nu sunt într-o liniaritate lunară. Este un pic înşelător să analizăm de fiecare dată deficitul lună de lună”, a explicat acesta.