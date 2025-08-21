Vicepremierul Tanczos Barna anunța că Executivul lucrează la o ordonanță prin care bugetarii nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Noua reglementare ar impune o alegere clară între pensie și salariu, în special pentru cei care aleg să continue munca în instituțiile publice.

„Guvernul pregătește modificări în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul în cazul bugetarilor. O ordonanță aflată în lucru va prevede că angajații de la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Cei cu vârsta de pensionare pot continua să muncească, în firme sau unități de stat, până la vârsta de 70 de ani, dar fără a primi și pensie”, a spus ministrul Tanczos Barna.

Barna a precizat că, deși persoanele aflate la vârsta de pensionare ar putea lucra în continuare, nu vor mai putea încasa simultan pensia și salariul, dacă rămân în funcții publice. Potrivit acestuia, scopul măsurii este de a elibera locuri de muncă pentru tineri aflați în șomaj.

„Să vedem până săptămâna viitoare ce propuneri mai vin și vor fi discutate în coaliție, dar lucrul cel mai important este ca acele persoane care ar putea să se retragă din activitate, pe un loc de muncă care ar putea fi ocupat de un tânăr care este la șomaj, de exemplu, trebuie să aleagă această variantă și trebuie, pe parcurs, încet-încet să elibereze locurile de muncă pentru noile generații. Nu e normal ca tinerii să primească indemnizație de șomaj, în timp ce alte persoane cumulează salariu și pensie, ocupând acel loc de muncă care ar fi disponibil, teoretic pentru un tânăr care își începe cariera în administrația de stat, de exemplu”, declara Barna.

Măsura este motivată politic și economic de nevoia de reducere a cheltuielilor bugetare și de dorința de a crea spațiu pentru angajarea noilor generații în sectorul public.

Totuși, există riscul ca efectele reale să fie mai limitate decât intenția declarată, din cauza excepțiilor posibile și a portițelor legale deja identificate. În același timp, se așteaptă dezbaterea în coaliție, unde forma finală a ordonanței poate suferi modificări substanțiale.

Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, atrage atenția că declarațiile oficiale pot induce în eroare. El susține că proiectul de OUG, așa cum a fost prezentat public, nu interzice cumulul pensie-salariu, ci doar interzice rămânerea în aceeași funcție după pensionare.

El a mai menționat că pensionarii din structuri precum SRI, angajați apoi în administrația prezidențială sau guvernamentală, nu vor fi afectați de noua reglementare.