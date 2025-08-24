Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat duminică, la Râmnicu Vâlcea, că legislaţia din domeniul sanitar va fi modificată pentru a elimina practica prin care medicii angajaţi în spitalele publice direcţionează pacienţii către unităţi medicale private.

El a explicat că, în urma noilor reglementări ce urmează să fie adoptate săptămâna viitoare, medicii din spitalele publice vor fi obligaţi să încheie cu prioritate contracte cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în sistemul public, urmând ca abia ulterior, dacă doresc şi în afara programului de lucru, să poată deconta servicii în mediul privat.

Rogobete a afirmat că în prezent există o anomalie legislativă care permite medicilor angajaţi în sistemul public să îşi încheie contractele cu CNAS în zona privată. Acest lucru, a susţinut el, a dus la apariţia unui fenomen grav: deşi spitalele publice sunt dotate cu echipamente moderne, precum computere tomograf, aparate RMN şi alte tehnologii performante achiziţionate cu fonduri europene şi bani de la bugetul de stat, pacienţii nu beneficiază de ele.

În schimb, ei sunt trimişi către spitale sau cabinete private, întrucât medicii au contractele încheiate cu CNAS în mediul privat şi nu în cel public, deşi sunt salariaţi ai spitalelor publice. Ministrul a subliniat că această situaţie nu va mai fi permisă după modificarea legislaţiei, accentuând că astfel va fi eliminată o inechitate majoră din sistem.

„Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public. Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat”, a explicat astăzi șeful de la Ministerul Sănătății.

Oficialul a vorbit şi despre accesul pacienţilor neasiguraţi la servicii medicale. Alexandru Rogobete a precizat că toate persoanele incluse în programele naţionale de boli cronice – peste 14 la număr – vor beneficia în continuare de diagnostic, tratament, investigaţii şi servicii medicale indiferent dacă sunt sau nu asigurate.

Ministrul a arătat că această categorie include o parte importantă dintre coasiguraţi, care vor avea astfel garantat accesul la serviciile necesare.

Totodată, a reamintit că, printr-o decizie guvernamentală adoptată în urmă cu două săptămâni, termenul până la care persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale conexe a fost prelungit până la 1 ianuarie 2026, extinzându-se astfel drepturile unei alte categorii semnificative de pacienţi.

Alexandru Rogobete a adăugat că toate persoanele fără venituri beneficiază în continuare de pachetul minimal de bază oferit prin medicii de familie. Astfel, investigaţiile de bază pot fi efectuate şi pentru pacienţii neasiguraţi, iar dacă aceştia sunt incluşi în programele naţionale – lucru valabil în cazul majorităţii – vor fi trataţi şi vor primi în continuare terapiile şi tratamentele necesare.