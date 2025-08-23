Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că, pentru anul 2025, peste 130.000 de bilete de tratament balnear vor fi puse la dispoziția pensionarilor și a asiguraților din sistemul public de pensii.

Potrivit unei hotărâri de Guvern, s-a aprobat modul de acordare, distribuire și decontare a acestor bilete, valoarea totală a programului ridicându-se la 400 de milioane de lei, sumă similară cu cea alocată în 2024.

„Pe parcursul anului trecut, 126.726 de persoane asigurate în sistemul public de pensii au beneficiat de tratamente cu specific balnear. Pentru anul acesta, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, a fost menținută aceeași suma prevăzută și în anul 2024 cu această destinație, respectiv 400.000.000 lei”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat disponibilitatea a 219 bilete de tratament balnear pentru pensionari, începând cu 27 august 2025. Acestea se ridică de la ghișeul nr. 8 al instituției.

Programul pentru eliberarea biletelor este:

luni – joi: 08.00 – 14.00

vineri: 08.00 – 13.00

Ultima zi de ridicare este 8 septembrie, iar redistribuirea celor neridicate va avea loc pe 9 septembrie 2025, notează Stiridecluj.ro.

Pentru a beneficia de un bilet, pensionarii trebuie să prezinte:

cerere tip;

bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist;

alte documente justificative, în funcție de situație.

Biletele pot fi ridicate personal sau prin procură notarială, cu mandat autentic.

Durata unei serii este de 16 zile, iar serviciile acoperă:

cazare în stațiuni balneare;

proceduri medicale de recuperare și prevenție;

programe pentru ameliorarea stării de sănătate în cazul bolilor cronice.

Conform reglementărilor CNPP, biletele se acordă în limita locurilor disponibile. Cel mult 15% din total sunt repartizate gratuit beneficiarilor unor legi speciale sau celor asigurați prin sistemul de accidente de muncă și boli profesionale.

România are peste 12 stațiuni balneare recunoscute, printre cele mai solicitate fiind:

Băile Felix

Băile Herculane

Olănești

Sute de pensionari aleg anual aceste destinații, pentru tratamente și odihnă.

Discuțiile despre sustenabilitatea sistemului de pensii rămân aprinse. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, avertiza recent: „Nu mai are cine să ne plătească pensiile”.

Totodată, premierul a transmis un mesaj tranșant referitor la situația magistraților: „Statul român are de plătit magistraților 2 miliarde de euro diferențe salariale”, în contextul în care pensia medie în acest sector depășește 24.000 de lei.