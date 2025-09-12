Casa Județeană de Pensii Sălaj a informat pensionarii care își primesc pensia prin cont bancar că joi, pe 11 septembrie, au fost efectuate transferurile către bănci prin Trezoreria Sălaj.

Instituția a precizat, într-o postare pe Facebook, că vineri, pe 12 septembrie, în cursul după-amiezii, băncile vor alimenta conturile beneficiarilor.

În altă ordine de idei, Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat că a repartizat 130 de bilete de tratament balnear pentru seria 14, destinate pensionarilor și altor beneficiari eligibili. Sejururile vor avea loc în stațiunile 1 Mai, Băile Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Mangalia, Moneasa, Ocna Șugatag, Sovata, Tășnad, Tușnad, Turda și Vatra Dornei.

Perioadele de începere a sejururilor sunt 1, 2, 3 și 4 octombrie 2025, iar persoanele repartizate prin alocare automată pot ridica biletele de la sediul instituției între 10 și 22 septembrie 2025, în programul comunicat de instituție.

Luni – Joi: 08:00 – 14:00

Vineri: 08:00 – 13:00

Locurile care rămân disponibile vor fi redistribuite în perioada 24–30 octombrie 2025.

Informații suplimentare pot fi obținute la Compartimentul Bilete de Tratament, la numerele de telefon 0260.622.990 sau 0799.902.699.

În România, biletele de tratament balnear sunt acordate printr-un sistem organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), conform legii și reglementărilor în vigoare. Acestea sunt destinate persoanelor care necesită recuperare medicală și care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație.

Pensionarii sistemului public de pensii pot solicita bilete de tratament balnear în limita locurilor disponibile, în funcție de afecțiunile medicale și recomandările medicului specialist.

De asemenea, asigurații sistemului public de pensii cu domiciliul sau reședința în România pot beneficia de aceste bilete, tot în funcție de afecțiunile de care suferă și de recomandările medicului specialist.

Persoanele adulte cu handicap, încadrate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pot beneficia de bilete de tratament balnear, în funcție de afecțiunile medicale și recomandările medicului specialist.

De asemenea, veteranii de război și văduvele acestora pot beneficia de bilete de tratament balnear, conform prevederilor legislației specifice.

Există și alte categorii de persoane care pot beneficia de bilete de tratament balnear, în funcție de prevederile legislației și reglementările în vigoare. Mai multe puteți afla aici.