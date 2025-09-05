Casa Județeană de Pensii Sălaj a transmis o informare oficială prin care reamintește obligațiile legale pentru copiii care beneficiază de pensie de urmaș. Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aceștia au dreptul la pensie dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la finalizarea acestora, dar nu mai târziu de vârsta de 26 de ani.

Beneficiarii cu vârsta de peste 16 ani, precum și studenții, trebuie să prezinte în termen de 10 zile calendaristice de la începutul anului școlar sau universitar o adeverință în original care să ateste continuarea studiilor pentru anul de învățământ 2025-2026.

Pentru a evita suspendarea plății pensiei de urmaș, instituția a stabilit trei aspecte esențiale:

Termenul de depunere – documentele trebuie prezentate în primele 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau universitar.

– documentele trebuie prezentate în primele 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau universitar. Documente necesare – este obligatorie adeverința eliberată de instituția de învățământ, certificată prin ștampila și semnătura olografă a conducătorului acesteia. În cuprinsul documentului trebuie inclus și codul numeric personal al copilului urmaș.

– este obligatorie adeverința eliberată de instituția de învățământ, certificată prin ștampila și semnătura olografă a conducătorului acesteia. În cuprinsul documentului trebuie inclus și codul numeric personal al copilului urmaș. Modalități de transmitere – adeverințele pot fi depuse personal la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj sau trimise prin poștă la adresa instituției: B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, județul Sălaj.

În încheiere, Casa de Pensii a subliniat că nedepunerea adeverinței în termenul stabilit va duce la suspendarea pensiei de urmaș începând cu 1 noiembrie 2025.

Pentru informații suplimentare, Casa Județeană de Pensii Sălaj pune la dispoziție numărul de telefon 0260 622 145 și adresa de e-mail public@cjpsj.ro