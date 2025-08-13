Casa Națională de Pensii Publice a emis recent o informare importantă adresată persoanelor care primesc pensie de urmaș. Instituția a subliniat că actualizarea la termen a anumitor documente este obligatorie, iar în caz contrar există riscul suspendării plăților către beneficiari.

Este vorba despre adeverințele care confirmă continuarea studiilor, documente ce trebuie depuse semestrial, conform termenelor stabilite de casa teritorială de pensii. De regulă, elevii sunt obligați să prezinte aceste adeverințe până la 25 septembrie, iar studenții până la 25 octombrie. Neprezentarea lor conduce la suspendarea automată a plăților.

În situația decesului unui pensionar sau a unei persoane care îndeplinea condițiile pentru pensionare, următoarele categorii pot primi pensie de urmaș:

Copiii, până la vârsta de 16 ani, sau până la 26 de ani dacă sunt înscriși într-o formă de învățământ. În cazul în care aceștia au o invaliditate survenită înainte de 16 ani sau pe durata studiilor, dreptul poate fi prelungit.

Soțul supraviețuitor, cu condiția ca durata căsătoriei să fi fost de cel puțin 15 ani. Există însă excepții, valabile dacă decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform prevederilor legale.

Părinții care aveau în grijă copii cu vârsta mai mică de 7 ani în momentul decesului persoanei care susținea familia.

Pentru adulți, veniturile realizate nu trebuie să depășească salariul minim brut garantat, indiferent dacă provin din contract de muncă, raport de serviciu sau din funcții elective, mai precizează CNPP.

Pentru a beneficia de pensia de urmaș, solicitantul trebuie să depună o cerere la casa de pensii teritorială corespunzătoare. Documentația poate fi depusă personal, printr-un reprezentant autorizat sau prin procură specială. Persoanele care locuiesc în străinătate au posibilitatea de a trimite cererea prin intermediul instituțiilor de asigurări sociale din țara de reședință, fără a fi necesară prezența fizică în România.

Iată documentele care trebuie depuse de solicitant pentru a beneficia de pensia de urmaș:

Cerere tip (Anexa nr. 7)

Certificat de deces al persoanei decedate

Acte de stare civilă ale urmașilor

Adeverință de studii (în cazul copiilor)

Dovezi privind cauza decesului (dacă e cazul)

Carnet de muncă și/sau de pensii

Adeverințe de venit, diplome

Declarație privind locul de ședere

Cât despre cuantumul pensiei, acesta variază în funcție de numărul de urmași: