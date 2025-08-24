Turbulențele aeriene se intensifică la nivel global, iar specialiștii atrag atenția că fenomenul este strâns legat de schimbările climatice. Între 2009 și 2024, 207 persoane au fost rănite în timpul unor zboruri afectate de turbulențe, potrivit datelor oficiale, acestea fiind principala cauză a incidentelor meteo în aviație, deși cifrele raportate rămân reduse.

Profesorul John Abraham, de la Universitatea St. Thomas, a explicat că cei mai expuși riscului de accidentare sunt pasagerii care nu poartă centura de siguranță și personalul navigant, subliniind că avioanele moderne rezistă la turbulențe, astfel încât riscul major nu este pierderea aeronavei, ci rănirea ocupanților.

„În general, pasagerii răniţi sunt cei care nu aveau prinsă centura de siguranţă sau personalul navigant. Avioanele moderne pot face faţă turbulenţelor, aşa că principalul risc este acela ca pasagerii să fie răniţi şi nu pierderea avionului”, a transmis profesorul, citat de jurnaliștii agenției AFP.

Totuși, avioanele trebuie inspectate după ce trec prin turbulențe severe, care se produc de circa 5.000 de ori pe an în spațiul aerian american, a precizat Robert Sharman, cercetător la Centrul Național de Studii Atmosferice.

Mohamed Foudad, om de știință la Universitatea Reading, a explicat că există trei tipuri principale de turbulențe: convective, orografice și cele în aer liber (CAT).

Primele două sunt vizibile și pot fi anticipate prin radar, însă cele din aer liber, considerate mult mai periculoase, sunt invizibile și se formează în zonele cu vânturi puternice de vest, la altitudinea aeronavelor comerciale, între 10 și 12 kilometri.

Încălzirea globală amplifică viteza și forfecarea acestor vânturi, generând schimbări bruște ale curenților verticali de aer și determinând apariția așa-numitelor pungi de aer.

Într-un studiu publicat în 2024 în Journal of Geophysical Research, Foudad și colegii săi au constatat o creștere între 60 și 155% a frecvenței turbulențelor în mai multe regiuni geografice.

„Am constat o creştere clară a frecvenţei turbulenţelor în multe regiuni, în special Atlanticul de Nord, America de Nord, Asia de Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord”, a precizat el.

O altă cercetare, realizată în 2023 la Universitatea din Reading, a arătat că la fiecare creștere cu un grad Celsius a temperaturii globale, iernile înregistrează o majorare cu 9% a turbulențelor în aer liber în Atlanticul de Nord, iar verile cu 14%.

Dacă iarna era sezonul cel mai dificil pentru piloți, încălzirea climatică determină acum intensificarea fenomenului și în timpul verii și toamnei, reducând diferențele sezoniere.

Experții avertizează că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este singura soluție pe termen lung pentru diminuarea fenomenului, în condițiile în care aviația contribuie cu aproximativ 3,5% la încălzirea globală cauzată de activitatea umană.