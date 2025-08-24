Te-ai întrebat vreodată ce faci cu vinul rămas într-o sticlă? Nu ești singurul. Este o întrebare frecventă pentru că nimeni nu vrea să lase afară o sticlă de Sangiovese și să constate apoi că s-a transformat în oțet. Indiferent dacă aveți un vin preferat sau încercați ceva nou, a ști cum să păstrați vinul în mod corect poate face o mare diferență.

Chiar dacă vinul deschis nu durează mai mult de o săptămână, există câteva sfaturi simple care pot ajuta la menținerea unui gust excelent in cazul vinului roșu, alb sau spumant pentru câteva zile în plus.

Potrivit Cnet, experta Rachel Thralls spune că temperaturile reci ale frigiderului mențin sticla de vin care a fost deschisă până la cinci zile. Dar asigurați-vă că îl lăsați să revină la o temperatură adecvată de servire înainte de a-l bea.

Iată cum să păstrați fiecare tip de vin deschis, astfel încât să puteți savura fiecare înghițitură.

Odată ce o sticlă de vin este deschisă peste cele câteva ore necesare pentru a respira și decanta, calitatea sa începe să se deterioreze.

Potrivit lui Thralls, fiecare tip de vin necesită metode de depozitare diferite. Iată care sunt acestea:

Zile în care va rezista la frigider: 1-3

„Vinurile spumante își pierd rapid aroma și bulele după deschidere”, subliniază Thralls. „Un vin spumant cu metodă tradițională, cum ar fi cava sau șampanie (care au mai multe atmosfere de presiune, adică mai multe bule) va dura puțin mai mult decât un vin spumant cu metoda rezervor precum prosecco”, explică ea.

Investește într-un bouchon (dop de vin spumant) pentru cele mai bune rezultate. Dacă vreți să păstrați șampania, Coravin fabrică un sistem de conservare a vinului spumant bougie care pompează dioxid de carbon înapoi în sticlă pentru a prelungi durata de viață a băuturii cu câteva săptămâni.

„Majoritatea vinurilor albe și roze pot fi băute până la o săptămână când sunt păstrate în frigider cu un dop de plută”, sfătuiește Thralls.

Veți observa că gustul se va schimba subtil după prima zi pe măsură ce vinul se oxidează. Caracterul fructat al vinului se va diminua, devenind mai puțin vibrant.

Zile în care va rezista la frigider: 2-3

„Vinurile albe cu corp mediu spre plin, cum ar fi oaked chardonnay, tind să se oxideze mai repede, deoarece au mai mult oxigen, înainte de îmbuteliere”, explică Thralls.

Asigură-te că le ții mereu închise cu dop de plută, la frigider. Dacă bei acest tip de vin, ar fi bine să investești și în capace de vidat vinul.

Zile în care va rezista la frigider: 3-5

Vinurile roșii pot fi păstrate într-un loc răcoros, întunecat, cu un dop de plută sau în frigider, spune Thralls. Cu cât vinul roșu are mai mult tanin și aciditate, cu atât tinde să reziste mai mult după deschidere.

De exemplu, un vin cu tanin mai scăzut, cum ar fi Pinot Noir, nu va dura atât de mult ca un Cabernet Sauvignon.