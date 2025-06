La scurt timp după instalarea în funcție, premierul Ilie Bolojan a avut miercuri o întrevedere oficială cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la București, Michael Dickerson. Întâlnirea, desfășurată la Palatul Victoria, a marcat debutul unui dialog promițător între noul executiv român și reprezentanții diplomatici ai Washingtonului.

Evenimentul a avut un caracter atât protocolar, cât și strategic. Michael Dickerson i-a transmis prim-ministrului Bolojan felicitări oficiale din partea guvernului american pentru preluarea mandatului, urându-i succes în gestionarea provocărilor actuale de guvernare.

Cu această ocazie, cei doi oficiali au trecut în revistă direcțiile prioritare ale colaborării dintre România și Statele Unite.

Potrivit mesajului transmis de Ambasada SUA, discuțiile au reiterat soliditatea parteneriatului strategic bilateral și au reconfirmat angajamentul ambelor state de a coopera pentru asigurarea securității colective și a prosperității economice. Într-un context regional tensionat, aprofundarea relațiilor în domeniul apărării rămâne un obiectiv comun.

La rândul său, premierul Bolojan a caracterizat dialogul ca fiind productiv și orientat spre viitor.

Acesta a subliniat interesul Guvernului României pentru extinderea colaborării militare cu Statele Unite, evidențiind importanța unei prezențe consolidate a partenerilor strategici în regiune.

Totodată, a fost abordată și componenta economică a parteneriatului, fiind exprimate intenții clare pentru dezvoltarea proiectelor bilaterale în sectoare-cheie.

PM @Bolojan: Productive meeting today with Chargé d’Affaires Michael Dickerson from the U.S. Embassy. We discussed deepening our security and military cooperation, as well as strengthening economic ties. pic.twitter.com/nHf7q3d2TX

— Guvernul României (@GuvernulRo) June 25, 2025