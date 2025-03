Născut în Wellington, Noua Zeelandă, în 1930, Clive Revill a devenit o figură emblematică, cunoscută mai ales pentru vocea sa distinctivă, care a adus la viață unul dintre cele mai iconice personaje din istoria cinematografiei.

Clive Revill a dat voce Împăratului Palpatine în „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”

Revill a dat voce Împăratului Palpatine în „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă” din 1980, un rol care i-a consolidat renumele în industria filmului. De-a lungul carierei sale, a fost implicat în numeroase producții de succes, printre care „Transformers” (1986), „Batman: The Animated Series” și „Star Trek: The Next Generation”. Ultimul său rol pe marele ecran a fost în filmul „The Queen of Spain” din 2016, în care a jucat alături de Penelope Cruz, și în același an s-a retras oficial din cinematografie, amintește Daily Mail.

Cariera lui Clive Revill a început în anii 1950, când a avut șansa să-l întâlnească pe legendarul actor Laurence Olivier și pe soția acestuia, Vivien Leigh, în timpul unui turneu în Noua Zeelandă. Impresionați de talentul său, aceștia l-au invitat să studieze teatrul la Old Vic Theatre School din Bristol, Marea Britanie. Această oportunitate a marcat începutul unui drum de succes pe scenă și în filme, Revill devenind un nume memorabil atât pe Broadway, cât și pe marele și micile ecrane. De-a lungul carierei sale teatrale, a jucat în producții de renume, inclusiv „Oliver Twist”, „Sherlock Holmes” și „Lolita”. În anii 1960, Revill a fost nominalizat la un premiu Tony pentru interpretarea sa în rolul lui Fagin din „Oliver Twist”.

Fiica actorului a confirmat vestea tristă a decesului

Revill a fost și un apreciat actor de televiziune, având apariții în serii celebre precum „Zona Crepusculară” și „Columbo”. În 1973, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Avanti”, în care a jucat alături de Jack Lemmon și Juliet Mills.

Fiica actorului, Kate, a confirmat vestea tristă a decesului său. Deși Revill a încetat să mai joace pe scenă și pe ecrane, impactul său asupra industriei rămâne incontestabil. După retragerea din cinematografie, a continuat să fie o figură admirată pentru dăruirea sa și pentru talentul său remarcabil, iar moștenirea sa va dăinui prin lucrările sale memorabile.

În urma sa rămân fiica Kate și nepoata Kayla, care păstrează amintirea unui actor care a marcat pentru totdeauna lumea filmului și teatrului.