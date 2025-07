Milionarul „umilit” de tânăra iubită la Monaco

Un om de afaceri austriac în vârstă de 72 de ani, Peter König, a ajuns în centrul atenției pe TikTok, după ce a fost tratat cu dispreț de partenera sa, în fața unui hotel exclusivist din Monaco. În timp ce tânăra părea stânjenită de compania lui, atitudinea i s-a schimbat radical în momentul în care a apărut luxosul său Porsche, scrie Cancan.

Conform informațiilor obținute de Cancan.ro, „bătrânelul viral” nu este doar un pensionar excentric, ci un om cu o avere considerabilă și afaceri prospere în România. În plus, are o fiică implicată în lumea cinematografiei și o fostă soție care a devenit celebră pe micile ecrane.

În videoclipul devenit viral, se observă cum domnișoara îl întâmpină cu vizibilă iritare pe milionar – își dă ochii peste cap și îl ignoră ostentativ, în timp ce glumește cu un valet din preajmă. Dar totul se schimbă când mașina de lux oprește în fața hotelului.

Dintr-o dată, disprețul este înlocuit de un zâmbet larg și fals. Se pare că o cheamă Viktoria, însă restul detaliilor despre ea rămân un mister bine păzit.

Peter König este liderul uneia dintre cele mai influente companii

Peter König este liderul uneia dintre cele mai influente companii din industria aluminiului și a fierului – AluKönigStahl, un business de familie care datează din 1864, fondat de Raphael König. Potrivit site-ului oficial al firmei, aceasta „a revoluționat domeniul construcțiilor din Europa”. În prezent, este condusă de a patra generație din familia König, Peter fiind la conducere din 1973.

Sub ghidarea lui, compania și-a extins activitatea în mai multe țări est-europene, inclusiv România, unde a deschis o filială în 1995. În timp, prezența firmei s-a extins și în Ungaria, Cehia, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Croația, Serbia și Bosnia. La ora actuală, compania are peste 1.000 de angajați și este activă în 15 țări.

Cu toate acestea, Peter König a făcut tot posibilul să își mențină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Înainte de relația cu Viktoria, a fost căsătorit cu Leona, o fostă economistă din Cehia care ulterior a devenit prezentatoare TV în Austria.

Leona avea 24 de ani când l-a cunoscut

Leona, născută în 1981, avea 24 de ani când l-a cunoscut pe Peter, care avea deja 54. Într-un interviu din 2017, ea a declarat: „Am crescut în Praga în condiții bune și am absolvit o facultate de afaceri, apoi am lucrat la o bancă. Am renunțat la acel loc de muncă atunci când Peter a intrat în viața mea.”

Doi ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit, iar diferența de 32 de ani dintre ei a stârnit multe comentarii. Leona a vorbit deschis despre presiunea publicului: „Dacă dragostea este suficient de puternică, nu contează dacă oamenii vorbesc de rău despre tine sau te înțeleg.”

Au avut împreună o fiică, Jana, născută la Viena în 2008. Leona a susținut că parteneriatul lor era echilibrat: „Nu, deloc. Între noi, fiecare dăruiește ceva și primește ceva. Lui îi place foarte mult că am grijă de familie și astfel îl susțin.”

După 13 ani de mariaj, au decis să se despartă în termeni amiabili. Leona a menționat că vârsta nu a fost cauza separării: „Asta nu a fost niciodată ceva important pentru mine. Desigur, sunt conștientă că îi datorez multe. Copilul nostru. Jana este enorm de importantă pentru amândoi.”

Peter König mai are o fiică, Helena – cunoscută sub numele „Coco”

Peter König mai are o fiică, Helena – cunoscută sub numele „Coco” – dintr-o relație anterioară cu Barbara Czapolai, o pasionată de istoria artei din Ungaria. Coco, născută în 1996, este model și aspirantă în industria filmului, însă se pare că tatăl ei nu privește cu entuziasm această alegere.

Coco are, totuși, speranțe că următorul său proiect cinematografic îi va atrage atenția: „Urmează să apară un nou scurtmetraj numit „To The Boats”, care este despre Brexit. Joc un activist anti-Brexit în el. Cred că acest film politic va fi puțin mai interesant și pentru tatăl meu.”

Ea a mai avut un mic rol în filmul fantasy Assassin’s Creed, unde a jucat alături de actorul Michael Fassbender.