Cauzele decesului nu sunt cunoscute

Actorul Ray Stevenson a murit la vârsta de 58 de ani, cu doar câteva zile înainte de a împlini 59 de ani. Actorul nord-irlandez era cunoscut pentru că a jucat într-o serie de filme de acțiune și fantezie, inclusiv în filmele Marvel Thor, Punisher: War Zone, King Arthur și viitoarea serie Ahsoka, bazată pe Star Wars.

Nu a fost dezvăluită cauza morții, dar ziarul italian La Repubblica a relatat că actorul nu s-a simțit bine și a mers la spital cu câteva zile înainte de deces.

Se crede că lucra la filmul Cassino in Ischia, unde urma să joace rolul unui star de acțiune căzut în dizgrație, care se luptă cu revigorarea carierei sale și cu consecințele părăsirii familiei sale pentru faimă.

Stevenson a murit duminică, după cum a confirmat reprezentantul său.

Actorul s-a născut în Lisburn, Irlanda de Nord, la 25 mai 1964, fiind al doilea din cei trei fii ai unui pilot al Royal Air Force și ai soției sale. Familia s-a mutat în Anglia când el avea opt ani.

Ca adult, s-a înscris la școala de teatru Bristol Old Vic, absolvind la vârsta de 29 de ani. După ce a avut apariții ca invitat în diverse emisiuni de televiziune, și filme de televiziune, Ray și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul The Theory of Flight din 1998, în rolul unui gigolo, jucând alături de Kenneth Branagh și Helena Bonham Carter.

Ulterior, a obținut o slujbă stabilă, apărând în diverse seriale de televiziune britanice.

Era cunoscut pentru rolurile sale de acțiune

Prezența impunătoare a actorului de 1,80 m i-a adus rolul lui Dagonet în filmul King Arthur din 2004, alături de un alt actor în plină ascensiune la acea vreme, Clive Owen. După aceea, a început să primească mai multe roluri de acțiune, interpretând un soldat în miniseria Rome, câștigătoare a premiului Emmy, și mai târziu în rolul eroului de acțiune Frank Castle din Punisher: War Zone.

Vedeta a avut ocazia să-și arate latura dură, dar loială, în Thor, în rolul lui Volstag, un membru al celor Trei Războinici. Ray și-a reluat rolul în Thor: The Dark World și în Thor: Ragnarok.

Versatilul actor s-a alăturat familiei Star Wars după ce a fost vocea lui Gar Saxon în serialul animat Star Wars: The Clone Wars. El va juca rolul lui Baylan Skoll în viitorul serial Star Wars: Ashoka, cu Rosario Dawson în rolul personajului principal. Serialul urmează să debuteze în luna august.

Rolurile lui Ray Stevenson din Ahsoka și viitoarea dramă istorică Gateway to the West vor fi ultimele sale apariții.

Starul era căsătorit cu Elisabetta Caraccia, și avea doi copii, pe Sebastiano, în vârstă de 15 ani, și Leonardo, în vârstă de 12 ani.