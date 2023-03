Potrivit informațiilor publicate de presa din Australia, mai mulți trecători l-au găsit fără suflu pe plaja South Beach din Fremantle și au încercat să îl resusciteze până la sosirea echipajelor de salvare, însă fără rezultat.

Cu puțin timp înainte de tragedie, Peter Hardy plecase în vizită la mama sa în Fremantle, lângă Perth, din Londra, de unde a și publicat un videoclip pe rețelele de socializare, conform theguardian.com

Tragicul anunț a fost făcut chiar de către fratele său în mediul online.

„Sunt devastat să spun că fratele meu, Peter Hardy, a murit subit. Odihnește-te în pace, iubitul meu frățior”, a transmis Michael Hardy.

Mai multe persoane i-au adus un ultim omagiu. Printre aceștia se află și Andy Burns, un prieten de-al său.

„În dimineața zilei de 16 martie un prieten drag a plecat dintre noi…Uimitorul și frumosul Peter Hardy s-a înecat în timp ce făcea scufundări South Beach, Perth. Avea 66 de ani și era atât de fericit să se întoarcă în orașul său natal, din Londra unde își făcuse o casă.

Cuvintele nu pot exprima cât de profund simt această pierdere. Am fost prieteni apropiați de când am locuit împreună în Neutral Bay Sydney, la mijlocul anilor ’80. El a fost un actor superb, un cântăreț minunat și chitarist. Îi plăcea, de asemenea, să cânte la tobe și saxofon. Întotdeauna i-a plăcut să joace în piesele de teatru, dar și în film și TV”, a scris Andy Burns pe Facebook.

A început să joace mai întâi pe scenă și în teatrul muzical

Hardy s-a născut la Perth în 1957. A început să joace mai întâi pe scenă și în teatrul muzical în anii 1970, lucru pe care a continuat să îl facă pentru tot restul vieții sale.

L-a interpretat pe Bill Austin, unul dintre rolurile principale din musicalul „Mamma Mia!” în peste 1.500 de reprezentații pe parcursul a patru ani, atunci când musicalul de succes a ajuns pentru prima dată în Australia, precum și în spectacolul de reunire cu ocazia celei de-a zecea aniversări.

De asemenea, a jucat alături de Hugh Jackman în timpul turneului australian al spectacolului The Boy From Oz, în An Officer And A Gentleman la Lyric Theatre din Sydney și în Priscilla Queen of the Desert, The Musical, în timpul turneului mondial al spectacolului.

A început să apară în filme și seriale de televiziune în 1986, unul dintre primele sale roluri fiind cel de invitat în Prisoner. L-a interpretat pe detectivul Cooney în filmul Chopper (2000) al lui Andrew Dominik.

A jucat rolul lui Phil Rakich în McLeod’s Daughters timp de 44 de episoade și a avut apariții în mai multe seriale australiene, printre care Neighbours, A Country Practice, Rush, Blue Heelers și Jackaroo.