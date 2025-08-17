De-a lungul unei cariere ce a durat peste șase decenii, Terence Stamp a fost nominalizat la Oscar și a jucat în filme de referință precum Far From the Madding Crowd și Valkyrie.

Decesul său a avut loc duminică dimineață, iar familia actorului a transmis că Terence Stamp lasă în urmă o operă impresionantă, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze publicul pentru mulți ani de acum înainte.

„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze oameni mulți ani de acum înainte”, a transmis familia regretatului actor, conform BBC.

Născut în Stepney, estul Londrei, din părinți din clasa muncitoare, pe 22 iulie 1938, Stamp a urmat liceul înainte de a urma o carieră în publicitate.

După ce a obținut o bursă pentru a urma școala de teatru, a devenit faimos în anii 1960, debutând în rolul titular din Billy Budd, un film din 1962 despre un tânăr marinar naiv din secolul al XVIII-lea.

Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și un Glob de Aur pentru cel mai bun debutant.

A continuat să-și construiască o reputație ca personaj negativ, cu interpretări remarcabile în Superman și Superman II în rolul generalului Zod, Freddie Clegg în The Collector și sergentul Troy în Far From the Madding Crowd.

În perioada de glorie din anii 1960, Stamp era cunoscut pentru aspectul său fizic plăcut, simțul modei și iubitele sale celebre, printre care actrița Julie Christie – cu care a jucat mai târziu în Far From the Madding Crowd – și supermodelul Jean Shrimpton.

Relația sa cu Christie a durat doar un an, dar a fost imortalizată de trupa The Kinks în piesa Waterloo Sunset, cu versul „Terry meets Julie”, care se crede că face referire la cei doi.

Stamp a fost abordat pentru a-l înlocui pe Sean Connery când acesta a renunțat la rolul lui James Bond, dar a spus că ideile sale radicale despre cum ar putea interpreta personajul l-au descurajat pe producătorul Harry Saltzman.

„Cred că ideile mele l-au speriat pe Harry”, a spus el. „Nu am mai primit un al doilea telefon de la el.”

A petrecut ceva timp în Italia, lucrând cu regizorii Pier Paolo Pasolini și Federico Fellini, dar a constatat că faima lui se estompase când s-a întors la Londra la sfârșitul anilor 1960.

„Când s-au încheiat anii 1960, cred că, pentru că fusesem atât de identificat cu acea perioadă, am cam dispărut și eu. Credeam că dacă aș fi arătos, aș avea succes și aș fi faimos, totul s-ar rezolva. Și când totul s-a terminat, mi-am spus că m-am distrat foarte mult, dar nu am avut o satisfacție interioară reală și profundă”, a declarat el mai târziu la emisiunea Desert Island Discs de la BBC Radio 4.

S-a îndepărtat de actorie pentru o perioadă, cumpărând un bilet pentru o călătorie în jurul lumii și ajungând în India, unde a studiat yoga și a petrecut o perioadă într-o retragere spirituală, înainte de a i se oferi cel mai important rol al său, cel al generalului Zod în Superman, în 1976.

Revenind pe marile ecrane, în deceniile următoare a apărut în zeci de filme, precum Star Wars: Episodul I.