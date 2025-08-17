Doliu în lumea filmului. Actrița cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune ”Tânăr și neliniștit” a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit The Hollywood Reporter. Raver a murit pe 12 mai, dar moartea ei a fost anunțată public abia acum de revista SAG-AFTRA.

Doliu în lumea filmului. Din 2006 până în 2007, Raver a înlocuit-o pe Millie Perkins în serialul „Tânăr și neliniștit”, în rolul Rebeccăi Kaplan, o supraviețuitoare a Holocaustului, mama lui Brad Carlton. De asemenea, a apărut în serialul de succes din 1997, interpretând-o pe Helen Miller, scrie People.

Dincolo de ecran, a avut o relație cu scriitorul Iuri Rasovsky timp de 25 de ani. Acesta a murit în ianuarie 2012, la vârsta de 67 de ani.

Raver a câștigat mai multe premii Earphones Awards de-a lungul carierei sale pentru rolul de naratoare de cărți audio.

Lorna Raver a fost cunoscută pentru rolul din filmul horror din 2009, „Drag Me to Hell”, regizat de Sam Raimi. Raver juca rolul unei femei ticăloase care atacă personajul interpretat de Alison Lohman într-o parcare.

Raver a vorbit despre interpretarea personajului într-un alt interviu acordat JoBlo Movie Network.

„A fost foarte distractiv”, a spus ea. „Adică, a fost extenuant uneori, dar a fost foarte distractiv.” Ea a continuat să explice procesul de machiaj cu efecte speciale pentru a crea imaginea schimonosită caracteristică personajului ei. „Au folosit matrițe pentru a crea machiajul special”, a declarat ea.

De-a lungul carierei sale, Raver a avut roluri mici în numeroase seriale TV, inclusiv ”Boston Legal”, ”Ally McBeal”, ”ER”, ”Beverly Hills: 90210”, ”Nip/Tuck” și ”Grey’s Anatomy”.

De asemenea, a câștigat un premiu Earphones pentru narațiunea cărților audio. Revista AudioFile a numit-o ”Cea mai bună voce a anului.”