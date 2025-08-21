Facturile din luna iulie vin acum cu TVA de 21%, deși atunci cota era 19%. Legea spune că TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada consumului. Așa că, dacă factura este emisă în august, TVA este cel nou, de 21%, chiar dacă energia a fost consumată în iulie.

Furnizorii au cerut lămuriri de la Ministerul Finanțelor înainte să trimită facturile, iar răspunsul a fost clar: se aplică TVA valabil la momentul facturării.

Situația este însă confuză: la regularizările pentru lunile de dinainte de iulie 2025 se va aplica TVA vechi, de 19%, dar pentru iulie 2025 rămâne 21%. Astfel, facturile din iunie 2025 vor fi taxate cu 19%, iar cele din iulie 2025 vor fi taxate cu 21%. Mulți consideră că această diferență nu este corectă față de consumatori.

Cornelia Năstase, CEO al „CC Tax Advisory”, acuză Guvernul României că a crescut TVA la 21% fără să introducă reguli de tranziție pentru luna iulie. Deși prevederea din Codul Fiscal exista deja, autoritățile ar fi trebuit să ia măsuri pentru a proteja oamenii și firmele de impactul facturilor mai mari.

În opinia ei, Ministerul de Finanțe ar fi putut introduce o regulă care să reducă presiunea generată de noul TVA. Mulți români au crezut că vor plăti TVA mărit abia în septembrie, pentru serviciile din august, însă s-au trezit că facturile pentru iulie au deja TVA de 21%, lucru care i-a luat prin surprindere. Și la regularizarea facturilor se va aplica aceeași cotă majorată.