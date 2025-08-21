Facturi din luna iulie au TVA 21%, deși majorarea a început oficial pe 1 august
Facturile din luna iulie vin acum cu TVA de 21%, deși atunci cota era 19%. Legea spune că TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada consumului. Așa că, dacă factura este emisă în august, TVA este cel nou, de 21%, chiar dacă energia a fost consumată în iulie.
Furnizorii au cerut lămuriri de la Ministerul Finanțelor înainte să trimită facturile, iar răspunsul a fost clar: se aplică TVA valabil la momentul facturării.
Situația este însă confuză: la regularizările pentru lunile de dinainte de iulie 2025 se va aplica TVA vechi, de 19%, dar pentru iulie 2025 rămâne 21%. Astfel, facturile din iunie 2025 vor fi taxate cu 19%, iar cele din iulie 2025 vor fi taxate cu 21%. Mulți consideră că această diferență nu este corectă față de consumatori.
CC Tax Advisory: Guvernul Bolojan a aplicat TVA de 21% fără reguli de tranziție. Românii au fost luați prin surprindere
Cornelia Năstase, CEO al „CC Tax Advisory”, acuză Guvernul României că a crescut TVA la 21% fără să introducă reguli de tranziție pentru luna iulie. Deși prevederea din Codul Fiscal exista deja, autoritățile ar fi trebuit să ia măsuri pentru a proteja oamenii și firmele de impactul facturilor mai mari.
În opinia ei, Ministerul de Finanțe ar fi putut introduce o regulă care să reducă presiunea generată de noul TVA. Mulți români au crezut că vor plăti TVA mărit abia în septembrie, pentru serviciile din august, însă s-au trezit că facturile pentru iulie au deja TVA de 21%, lucru care i-a luat prin surprindere. Și la regularizarea facturilor se va aplica aceeași cotă majorată.
„Este regretabil că Guvernul, atunci când a modificat cota de TVA și a aplicat pe repede înainte valoarea de 21%, nu a avut în vedere și niște norme tranzitorii pentru perioada aferentă lunii iulie. Prevederea aceasta din Codul Fiscal nu este una nouă, dar impactul asupra cetățenilor și asupra firmelor putea și trebuia să fie prevenit, iar Ministerul de Finanțe trebuia să se gândească la o normă pentru a ușura presiunea generată de facturile cu TVA de 21%. Cei mai mulți oameni și-au făcut calculul că vor plăti abia în luna septembrie serviciile din august care conțineau TVA mărit, iar acum, când au început să vină facturile eferente lunii iulie și au văzut că au TVA 21%, au avut un șoc.”