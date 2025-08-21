Într-o postare de astăzi, 21 august, Mihai Fifor a anunțat că peste două milioane de români vor primi tichete de energie. Acestea au o valoare de 50 de lei pe lună și pot fi folosite pentru achitarea facturilor la electricitate.

Potrivit deputatului PSD de Arad, măsura are rolul de a reduce impactul reliberalizării pieței asupra gospodăriilor cu venituri reduse. El a explicat că prin această schemă statul intervine pentru a compensa parțial costurile suportate de populație.

Fifor a atras atenția că pentru familiile cu resurse limitate, factura la curent reprezintă o cheltuială greu de susținut. Valoarea medie a acesteia ajunge la aproximativ 150 de lei pe lună.

Deputatul a precizat că ajutorul de 50 de lei poate acoperi între o treime și jumătate din factură. În opinia sa, diferența este esențială pentru gospodăriile care sunt nevoite să își drămuiască atent bugetul lunar.

În aceeași postare, Mihai Fifor a menționat că lista beneficiarilor este bine delimitată. Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei pot solicita acest ajutor.

De asemenea, familiile cu venit net lunar pe membru de până la 1.784 lei sunt eligibile. Astfel, programul se adresează strict celor care se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare.

„Peste 2.000.000 de români vor beneficia, în următoarea perioadă, de sprijin pentru plata energiei electrice. Este vorba despre acordarea a 50 de lei lunar, sub forma tichetelor de energie, o măsură menită să atenueze impactul creșterii facturilor după reliberalizarea pieței de energie. De ce este important acest ajutor? Pentru o gospodărie cu venituri mici, facturile la electricitate înseamnă adesea o povară greu de dus. Costul mediu se ridică astăzi la aproximativ 150 de lei/lună. În acest context, sprijinul de 50 de lei poate acoperi o treime sau chiar jumătate din factura lunară – o diferență care contează enorm atunci când fiecare leu trebuie drămuit. Beneficiarii sunt bine definiți și vizați direct: Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

Familiile cu venit net lunar/membru de până la 1.784 lei”, a scris el pe Facebook.

Deputatul PSD a prezentat și detalii privind procedura de accesare a sprijinului. Cererile pot fi depuse online, prin platforma epids.mmuncii.ro/login.

Pentru persoanele care nu au acces la internet, depunerea este posibilă la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale. Fifor a subliniat că prin aceste variante se asigură accesul facil pentru toate categoriile de beneficiari.

Termenul limită pentru facturile din iulie și august 2025 este 27 septembrie 2025. Mihai Fifor a explicat că acest interval a fost ales pentru a oferi timp suficient tuturor celor eligibili să se înscrie.

Plata se va face prin Poșta Română, direct la ghișeu, pe baza facturii și a actului de identitate. Deputatul a precizat că sistemul nu presupune numerar sau transferuri bancare, ci doar o compensare directă.

Măsura va fi valabilă până la 31 martie 2026, după cum a subliniat Mihai Fifor în postarea sa. Deputatul a arătat că această perioadă asigură sprijin constant pe termen mediu. Schema acoperă inclusiv lunile de iarnă, când consumul este mai ridicat și facturile sunt mai mari. Programul a fost gândit pentru a garanta o protecție continuă a categoriilor vulnerabile.

„Cum se accesează sprijinul: prin depunerea cererilor online, pe platforma epids.mmuncii.ro/login;

pentru cei care nu au acces la internet, cererile pot fi depuse la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale. Termen limită: pentru facturile din iulie și august 2025, cererile se depun până la 27 septembrie 2025. Plata se face direct la poștă, pe baza facturii și a actului de identitate – fără bani în numerar și fără transferuri bancare.

Perioada de aplicare: măsura este valabilă până la 31 martie 2026”, a mai spus deputatul PSD.

În mesajul său, Mihai Fifor a transmis că această schemă de ajutor are o semnificație mai amplă.

„Această schemă de sprijin nu este doar o intervenție punctuală. Ea arată consecvența cu care PSD își asumă rolul de protector al categoriilor vulnerabile și de garant al echității sociale. Într-un moment economic complicat, în care reliberalizarea pieței de energie apasă greu pe bugetele celor mai săraci, PSD demonstrează că nu îi lasă pe oameni singuri în fața dificultăților”, a scris deputatul.

El a subliniat că măsura vine într-o perioadă complicată economic, marcată de efectele reliberalizării pieței de energie.

Deputatul de Arad a insistat că PSD nu îi lasă pe oameni să se confrunte singuri cu dificultățile financiare. În postare, Fifor a precizat că partidul său dovedește, prin această intervenție, că sprijinul social rămâne o prioritate. El a subliniat că fiecare măsură adoptată are ca scop susținerea celor mai afectați de scumpiri.

„PSD rămâne fidel misiunii sale: aceea de a aduce protecție socială reală și sprijin concret celor care au nevoie cel mai mult”, a subliniat Mihai Fifor în finalul mesajului.

Postarea deputatului arată preocuparea pentru echitate socială și pentru menținerea stabilității în rândul gospodăriilor vulnerabile. Prin această declarație, formațiunea politică și-a reafirmat angajamentul față de cetățenii cu venituri reduse.