Bucureștiul se pregătește pentru o confruntare electorală neașteptată, după ce demisia lui Nicușor Dan din funcția de primar general, intrată în vigoare pe 26 mai 2025, a deschis lupta pentru fotoliul de la Primăria Capitalei. Surse citate de România TV arată că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar putea intra în cursa electorală, într-un context în care scena politică se află în blocaj.

Decizia Curții Constituționale din timpul alegerilor prezidențiale nu îl împiedică pe Georgescu să participe la alte tipuri de scrutin. Judecătoarea CCR Laura-Iuliana Scântei, fostă parlamentară PNL, a explicat recent că verdictul nu restrânge dreptul acestuia de a candida la viitoare competiții electorale. În aceste condiții, surse politice afirmă că Georgescu ar putea să își anunțe candidatura la alegerile parțiale pentru Capitală.

Această mișcare ar schimba ecuația politică a momentului: USR îl susține pe Cătălin Drulă, care a primit și sprijinul explicit al lui Nicușor Dan, PNL preferă menținerea interimatului actual, iar PSD, absent de la ședințele coaliției, blochează orice decizie privind data scrutinului.

În interiorul coaliției de guvernare se conturează tensiuni majore. PNL nu forțează organizarea rapidă a alegerilor, mizând pe avantajul de a controla primăria prin edilul interimar. În schimb, USR presează pentru desemnarea lui Cătălin Drulă drept candidat oficial, iar PSD, prin absența deliberată de la întâlnirile politice, paralizează procesul decizional.

Potrivit Codului Administrativ, Guvernul trebuie să convoace alegeri locale parțiale în maximum 90 de zile de la vacantarea mandatului, ceea ce plasează termenul-limită la începutul lunii septembrie 2025. Deși legea stipulează că scrutinul nu poate fi anunțat cu mai puțin de 35 de zile înainte de vot, nu există sancțiuni dacă organizarea întârzie. Astfel, scrutinul ar putea avea loc în luna noiembrie.

Demisia lui Nicușor Dan, anunțată pe 23 mai și oficializată pe 26 mai, a fost urmată în aceeași zi de ordinul prefectului Capitalei privind încetarea mandatului. Pe 11 iunie, Prefectura a transmis către Ministerul de Interne și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) solicitarea de organizare a alegerilor parțiale.

Întârzierea stabilirii datei alegerilor afectează direct capitala. Proiecte de infrastructură, investiții în transport public și programe de mediu stau în loc, în timp ce administrația interimară funcționează cu o autoritate limitată. Pentru aproape două milioane de locuitori, absența unui primar cu mandat deplin înseamnă servicii publice incoerente și întârzieri în proiectele esențiale.

La nivel economic, incertitudinea administrativă descurajează investitorii și amână decizii privind contractele publice, în timp ce mediul de afaceri rămâne în așteptare. Intrarea lui Călin Georgescu în cursa pentru Primăria Capitalei ar putea reseta strategiile partidelor și ar intensifica lupta pentru controlul Bucureștiului.