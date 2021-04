Doliu imens în lumea filmului! Un mare actor din Harry Potter a murit subit! Sute de milioane de oameni i-au văzut filmele

Cunoscutul actor englez Paul Ritter, recunoscut în special din filmele „Quantum of Solace”, serialul Cernobîl de pe HBO şi „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, a murit subit.

Cine a fost Paul Ritter

Actor de teatru şi film, Paul Ritter a murit din cauza unei tumori cerebrale, informează BBC. Născut pe 5 martie 1966, în Kent, Paul Ritter şi-a început cariera în teatru în ultimul deceniu al secolului trecut. A jucat pentru National Theatre în spectacole precum „The Royal Hunt of the Sun”, „All My Sons”, „Coram Boy”, „The Hot-House”, „The Curious Incident of the Dog in the Night- time” şi, mai recent, a fost John Major în „The Audience”.

Pentru Royal Shakespeare Company, a avut roluri în montări ca „Troilus and Cressida” şi „The White Devil”. În 2009, a jucat alături de Amanda Root, Jessica Hynes şi Stephen Mangan în „The Norman Conquests” a Old Vic interpretată pe Broadway, pentru care a fost nominalizat la premiile Tony, spune news.ro.

A jucat în numeroase producţii de televiziune, printre care „Chernobyl” şi „Catherine the Great”, iar în ultimii zece ani a dat viaţă personajului Martin Goodman în comedia „Friday Night Dinner” a Channel 4.

Între lungmetrajele în care a jucat se numără „The Libertine”, „Hannibal Rising”, „Quantum of Solace” şi „Harry Potter and the Half-Blood Prince”.

Paul Ritter a murit în seara de 5 aprilie, a anunţat într-un comunicat agentul său.

Tot astăzi a murit și cunoscutul cântăreţ venezuelean Henry Stephen, renumit prin hitul său “Limon, Limonero” în anii 1960- 1970, a murit luni de COVID-19 la vârsta de 79 de ani, au anunţat autorităţile venezuelene.

“Astăzi a plecat dintre noi Henry Stephen, un artist complet. Ne vom aminti întotdeauna de ‘Mi limón, Mi limonero’, o legendă a muzicii populare venezuelene. Moştenirea lui rămâne cu noi”, a declarat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pe Twitter.

