Doliu în lumea filmului. Un cunoscut actor a murit. Românii îl știau dintr-un film celebru

Doliu în lumea filmului. Mark Dodson, actorul care a dat voce micilor creaturi din celebra comedie horror „Gremlins”, a murit zilele trecute. Fiica sa a anunțat tragica veste.

Dodson (64 ani) și-a împrumutat vocea și unor personaje din filmele „Star Wars: Return of the Jedi”, „Day of the Dead”, dar și pentru nenumărate jocuri video.

Fiica actorului a declarat pentru TMZ că tatăl său a murit în timp ce se afla în Evansville, Indiana, unde participa la un eveniment dedicat filmelor horror.

A murit în drum spre spital

Mark se cazase la un hotel, unde a suferit un „atac de cord” în timp ce dormea, a declarat fiica actorului. Din păcate, a murit în ambulanță, în drum spre spital.

Prima apariție a lui Dodson la Hollywood a avut loc în 1983. Actorul și-a împrumutat vocea lui Salacious Crumb, micuța creatură cu voce ascuțită care se afla mereu în preajma lui Jabba the Hut în filmul „Return of the Jedi”.

Astfel, seria„Războiul Stelelor” i-a deschis poarta spre un alt rol emblematic din lumea filmului. În 1984, Dodson a dat voce unui personaj din celebra comedie horror ”Gremlins”.

Îi plăcea să inventeze tot felul de sunete

Mark Dodson s-a născut pe 1 februarie 1960, în St. Louis, potrivit IMDb. A făcut primii pași în industria cinematografică când s-a mutat în zona Los Angeles, în 1978, și a lucrat ca asistent de producție și tâmplar.

În timp ce lucra ca muncitor, în timpul construirii unui studio de sunet pentru „Industrial Light & Magic” al regizorului George Lucas, un inginer de sunet i-a spus că are nevoie de un raton. Dodson îl avea animal de companie și s-a oferit să-l aducă.

Ratonul nu a scos zgomotele potrivite, dar Dodson și-a amintit atunci cât de mult îi plăcea să inventeze sunete, încă de când era copil, așa că s-a înregistrat scoțând diferite sunete, precum un ciripit.

A dat probă pentru „E.T”, dar nu a primit rolul

Așa a ajuns să dea o probă pentru o creatură misterioasă, care s-a dovedit a fi „E.T”., extraterestrul pierdut în clasicul SF regizat de Steven Spielberg.

„Soția mea Rita m-a întrebat care este creatura pentru care am dat proba”, a povestit el. „Am spus că trebuie să rostesc numele unui copil și să scot niște sunete ciudate.”

Nu a primit rolul, dar încercarea l-a a dus la probele pentru „Return of the Jedi”. De-a lungul deceniilor, vocea sa a apărut la radio, în reclame, în desene animate precum „Darkwing Duck” și „Bonkers” și ca narator la emisiuni TV.

De asemenea, a dat voce unor personaje din mai multe jocuri video, inclusiv „Star Trek Online”, „Ghostrunner”, „Bendy and the Dark Revival” și „Lego Star Wars: The Skywalker Saga”, din nou în rolul Crumb.

„Gremlins” a avut și o continuare, „Gremlins 2: The New Batch”

Povestea straniilor creaturi din „Gremlins”, cunoscute sub numele de mogway, ce se pot transforma din ființe drăgălașe și pufoase în monștri micuți, puși pe rele, a convins, mai ales după ce au fost lansate jocurile, figurinele și jucăriile ce însoțesc mai mereu orice producție de succes de la Hollywood.

Considerată o comedie neagră, cu destule scene și accente violente (care au revoltat publicul la acea vreme), „Gremlins” a avut și o continuare, „Gremlins 2: The New Batch”, lansată în 1990. Fanii și-au dorit și un „Gremlins 3”, dar nu a rămas decât un proiect pe hârtie.

Mark a continuat să lucreze, timp de câteva decenii la jocuri video, în emisiunile radio și pentru diferite reclame. Așa cum declara impresarul său, Mark și-a adăugat „vocea și sunetul său unic fiecărui personaj și scenariu pe care l-a atins”.