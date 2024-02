Actorul Tony Ganios a ajuns de urgență la spital în ziua de 17 februarie, plângându-se că se simte rău.

Medicii au descoperit o infecție severă a măduvei spinării și au efectuat o intervenție chirurgicală. Din păcate, a doua zi, în drum spre dializă, a suferit un atac de cord.

„Ultimele cuvinte pe care ni le-am spus unul altuia au fost Te Iubesc”

„Ultimele cuvinte pe care ni le-am spus unul altuia au fost „Te iubesc””, a scris Serrano-Ganios. ”Dragostea este un eufemism. Tu ești totul pentru mine. Inima mea, sufletul meu și cel mai bun prieten al meu. #Te iubesc #tonyganios”.

„Este ceva ireal și nu pot să-mi revin. Totul a fost atât de rapid”, a scris Serrano-Ganios pe o rețea de socializare.

„Nu se simțea bine și mi-a ascuns asta zile întregi. Când, în sfârșit, mi-a spus, și a fost dus la spital, măduva spinării era infectată. L-au operat, dar a doua zi inima lui s-a oprit. Sunt devastată”, a scris logodnica actorului.

”Sunt răvășită. A fost cel mai bun prieten al meu, sufletul meu pereche. Pur și simplu îl iubesc atât de mult”, a declarat Serrano-Ganios pentru revista People.

Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care s-au bucurat de munca lui

(Imagini din filmul Rising Sun, în care Tony Ganios a jucat alături de Sean Connery)

Fanii și colegii actorului și-au exprimat condoleanțe online, amintindu-și de Ganios pentru umorul contagios și personalitatea lui puternică. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care s-au bucurat de munca lui și a celor care l-au cunoscut personal, scrie site-ul The News.

Ganios și-a făcut debutul în film în pelicula lui Philip Kaufman, ”The Wanderers”, din 1979, jucându-l pe tipul dur Perry LaGuardia. Unul dintre partenerii săi a fost Ken Wahl, care a scris: „Odihnește-te în pace, amice ….. te iubesc”.

Cel mai cunoscut rol rămâne cel din ”Porky’s”

În 1981, Ganios a jucat în trei filme, cel mai cunoscut fiind ”Porky’s”. A devenit o piesă centrală a francizei de filme de comedie pentru adolescenți. A jucat și în continuarea din 1983, ”Porky’s II: The Next Day ”și ”Porky’s Revenge” în 1985.

Ganios a jucat alături de John Belushi în comedia ”Continental Divide”, din 1981, iar ultimul său film la Hollywood a fost ”Rising Sun” din 1993, regizat tot de Kaufman.

Printre aparițiile sale în filme de televiziune se numără cele din ”Wiseguy,” un episod din ”Scarecrow and Mrs. King” în 1987 și un episod din ”The Equalizer”, în 1988.

Cunoscutul actor Greg Finley a murit în urma unor probleme cardiace

Doliu în lumea filmului. Greg Finley, actorul american cunoscut pentru că și-a împrumutat vocea unor personaje din filme de desene animate, dar și pentru „Dosarele X” și „Men in Black II”, a murit din cauza unor probleme de inimă, în timp ce se afla în vacanță la casa unui membru al familiei.

Moartea sa a fost anunțată de fiul său, Guy Finley.

Cu o carieră care se întinde pe zeci de ani, cu diverse roluri, Finley (cunoscut ocazional sub numele de Guy Garrett) a intrat în show-business ca actor cu roluri mici în filme cunoscute precum „The Night Stalker” (1975) și, în 1981, „Flo și The Misadventures of Sheriff Lobo”, informează Deadline.

Avea să contribuie la proiecte majore precum „Indiana Jones și templul morții” cu Harrison Ford din 1984.

În 1985 a contribuit la lansarea francizei filmului de desene animate „Robotech” ca scriitor, regizor și voce. A jucat în „Dosarele X” și a fost vocea pentru extratereștrii din „Men in Black II”.

Finley și-a împrumutat vocea și pentru alte proiecte cinematografice, inclusiv pentru „Hannah Montana: The Movie”, „Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” și pentru filmul regizat de Baz Luhrmann „Marele Gatsby”. A făcut parte din compania de casting a lui Barbara Harris, The Looping Group.

Finley s-a retras în 2018, lucrând doar ocazional la proiecte precum „The Loud House” din 2021 și, anul trecut, pentru „The King Who Never Was” de la Netflix.